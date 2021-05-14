До конца мая по 15-20 копеек еженедельно будет расти цена горючего, прогнозирует эксперт.

Топливо до конца мая будет еженедельно расти на 15-20 копеек.Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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"Есть две основные причины подорожания топлива. Первая – помните, в апреле был подписан меморандум между Кабмином и отдельными участниками рынка. Эти участники тогда снизили цены на бензин, чтобы они не превышали 30 грн за литр. Это в различных заправщиков составило от 40 копеек до гривны. Но апрель закончился, и соответственно эти цены вернулись", – сказал он.

В качестве второй причины эксперт назвал ажиотаж. "Вторая причина: в апреле нам некоторые рассказывали, что вот-вот будет очень большой дефицит, нехватка горючего, посевная не пройдет и так далее. Был искусственно создан ажиотажный спрос на оптовом рынке. Трейдеры закупили топливо, на фоне этого ажиотажного спроса оно выросло в оптовой цене на 4-6%, и это все топливо попало на нефтебазы. Сейчас это топливо постепенно приходит на заправки. Эти 4-6% – это примерно гривна (дополнительной стоимости за литр топлива – ред.) или чуть выше. К концу мая где-то по 15-20 копеек еженедельно будет расти цена топлива", – добавил Рябцев.

Напомним, есть еще одна очень важная причина будущего роста цен. Кабинет министров ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, подлежащих декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней. Фактически это означает, что сети АЗС будут декларировать рост с запасом, ведь предсказать цены на 20 дней вперед очень сложно.

Кроме того, в Кабмине хотят ввести государственное регулирование цен на топливо. По мнению экспертов, это приведет к негативным последствиям в виде дефицита, росту цен и усилению позиций нелегальных АЗС.

Как известно, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 70 копеек за литр.