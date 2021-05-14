До кінця травня по 15-20 копійок щотижня буде рости ціна пального, прогнозує експерт

Пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок .Такий прогноз в ефірі каналу "Україна 24" вислови експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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"Є дві основні причини подорожчання палива. Перша – пам'ятаєте, у квітні було підписано меморандум між Кабміном і окремими учасниками ринку. Ці учасники тоді знизили ціни на бензин, щоб вони не перевищували 30 грн за літр. Це у різних заправників склало від 40 копійок до гривні. Але квітень закінчився, і відповідно ці ціни повернулися", – сказав він.

Як другу причину експерт назвав ажіотаж. "Друга причина: у квітні нам дехто розповідав, що ось-ось буде дуже великий дефіцит, нестача пального, посівна не пройде і так далі. Був штучно створений ажіотажний попит на оптовому ринку. Трейдери закупили паливо, на тлі цього ажіотажного попиту воно виросло в оптовій ціні на 4-6%, і це все паливо потрапило на нафтобази. Зараз це пальне поступово приходить на заправки. Ці 4-6% – це приблизно гривня (додаткової вартості за літр палива – ред.) або трохи вище. До кінця травня десь по 15-20 копійок щотижня буде рости ціна палива", – додав Рябцев.

Нагадаємо, є ще одна дуже важлива причина майбутнього зростання цін. Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів. Фактично це означає, що мережі АЗС будуть декларувати зростання з запасом, адже передбачити ціни на 20 днів уперед дуже складно.

Крім того у Кабміні хочуть ввести державне регулювання цін на пальне. На думку експертів це призведе до негативних наслідків у вигляді дефіциту, зростання цін та посиленню позицій нелегальних АЗС.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.