Мінекономіки пропонує встановити граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива на період карантину.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).

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У міністерстві пояснили, що введення державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідно з метою запобігання зловживань суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Відповідні обмеження маржі для мереж автозаправних станцій (АЗС) пропонується внести до урядової "карантиннї" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.

Середня вартість ДП і бензину, що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць / декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє - публікувати середні ціни одного літра ДТ і бензину до 5 числа кожного місяця.