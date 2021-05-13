Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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В министерстве объяснили, что введение государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензина А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо в целях предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Соответствующие ограничения маржи для сетей автозаправочных станций (АЗС) предлагается внести в правительственное "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Средняя стоимость ДТ и бензина, включая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последняя – публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.