Максимальна торговельна надбавка не стосується "брендового преміального" палива, яке реалізують мережі АЗС за вищою ціною. Про це сказано в роз'ясненні Міністерства економіки.



У міністерстві пояснили, що в перелік соціально значущих товарів, на які поширюється дія постанови Кабміну, включені бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

Читайте також: Найближчим часом пальне буде дорожчати: названі причини

Згідно з технічним регламентом за вимогами, зокрема до автомобільного палива, маркування "брендового преміального" палива з поліпшеними показниками якості може включати торгову марку (знак).

"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміум сегменту за ціною вище, ніж соціально значуще паливо", - відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня Кабмін ввів держрегулювання цін на паливо. Рішення вступило в силу з 15 травня. На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).

Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на паливо, а мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR з 15 травня призупинили продаж преміального палива через введення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни.