Отмена растаможки для новых и б/у автомобилей уже действует. Украинцы, имеющие право выезда за границу в военное время, могут пригнать автомобиль без уплаты таможенных платежей.

Украинка уже ввезла первое авто по новому закону о нулевом растаможивании.

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“Для нашего клиента мы доставили Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска с двухлитровым дизельным двигателем. Новый закон в действии тестировали на себе, ведь за автомобилем за границу отправилась исполнительный директор WAH Юлия Рыковская. Сейчас она с автомобилем уже пересекли украинскую границу и направляются на внутреннюю таможню для таможенной очистки. Так скоро расскажем все из первых уст”, – сказано на странице компании в соцсети.

Авто пересекло границу в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" и оказалось первым, въехавшим по новому закону о растаможке.

Напомним, в Украине действуют ограничения по экономам (фактически по возрасту):

Для легковых автомобилей – не ниже "Евро2", то есть изготовлены не раньше 1996 года.

Для грузовых авто существует – не ниже Евро5, их выпускали с 2009 года.

Более подробно ознакомиться с процедурой нулевого растаможивания можно по этой ссылке.