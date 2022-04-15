Закон, обнуливший все налоги на ввоз автомобилей из-за границы, уже работает. Как конкретно, покажем на примере реального автомобиля.

Например, покажем процедуру привоза и растаможки реального автомобиля Mercedes-Benz C-Class, 2012 года выпуска с дизельным двигателем. Этот автомобиль ввозился для конкретного заказчика в Украину, сообщает Auto.ria.

Автомобиль был приобретен у европейского дилера после тщательного подбора и технической диагностики. Однако, чтобы компания-посредник приобрела его, в Украине необходимо было выписать нотариальную доверенность от заказчика. Она обошлась в 1000 грн.

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Далее – выписка договора купли-продажи. Без них растаможить авто в Украине невозможно. В зависимости от страны и продавца они бывают нескольких разновидностей, в них указана цена договора. Сейчас не стоит занижать стоимость покупки, потому что налоги с них все равно не взимаются. А после завершения военного положения таможенники могут проверить эту информацию, так что скрывать ее не стоит.

Чтобы пересечь границу, нужно оформить "экспортную декларацию" – документ, подтверждающий намерение вывезти автомобиль за пределы Евросоюза. Его можно оформить у любого из местных таможенных брокеров, многие офисы которых находятся по дороге в пограничный пункт пропуска. Цена вопроса – около 850 грн.

Пересекать границу следует по "красному коридору" на таможнях обеих стран – откуда ввозишь авто и на украинском, то есть вместе с грузовым транспортом ("фурами"). Зарубежная (в нашем случае польская) сторона осматривает авто, сверяет документы, "закрывает" экспортную декларацию, после чего следует отправляться на украинский контрольно-пропускной пункт, тоже на "красный коридор".

Для того, чтобы слишком долго не задерживаться на украинском пропускном пункте, стоит позаботиться о том, чтобы иметь подготовленную предварительную таможенную декларацию гражданина (ПДГ), которую заранее, по дороге к границе, оформляет украинский брокер. Да, пока без брокера не обойтись – ему следует заранее прислать все данные об автомобиле и его владельце. Брокер регистрирует ПДГ на таможне с помощью специальной программы, а тому, кто за рулем автомобиля, присылает номер этого документа.

Согласно новому закону, на границе не нужно ничего платить (вносить залог в размере таможенных платежей), ведь в графах "пошлина", "акциз" и "НДС" указываются нули. После этого автомобиль покидает пограничный КПП, однако таможенное оформление пока не завершено. На момент проведения первого въезда по новому закону еще не был упрощен порядок растаможки от Кабмина, по которому можно было бы все сделать одновременно на границе. Поэтому с границы для окончания всех формальностей следует доставить автомобиль на один из таможенных постов местной таможни.

Там брокер готовит таможенную декларацию (уже не "предварительную"), и автомобиль со всеми документами въезжает в зону таможенного контроля. Важно, чтобы в "техпаспорте" данного авто был указан стандарт "Евро-5", а если бы этого уточнения не было, пришлось бы получить справку о соответствии ТС определенному экостандарту еще до начала всех таможенных формальностей.

Наконец, растаможка автомобиля закончена, он покидает зону таможенного контроля, а владелец получает "закрытую" таможенную декларацию и удостоверение таможни, которое позволяет зарегистрировать авто в СЦ МВД. Но перед этим следует провести сертификацию транспортного средства – эти требования остались в силе.

Кстати Как пройти сертификацию авто в 2022 году

По расходам: брокер обойдется около 3000 грн, сертификация машины – 2500–3000 грн. Последний шаг, остающийся во всей этой на первый взгляд простой истории – государственная регистрация "свежепригнанного" автомобиля. Услуги сервисного центра МВД (а также свидетельство о регистрации и номерные знаки) обойдутся владельцу около 800 грн, кроме этого следует уплатить сбор за первую регистрацию в Пенсионный фонд, размер которого составляет от 3 до 5 процентов от таможенной стоимости транспортного средства.

После этого Mercedes-Benz получает украинские номерные знаки, при этом никаких таможенных платежей – пошлины, акциза и НДС – уплачено не было.

Суммарные расходы на оформление, не включая сбора в ПФ за первую регистрацию ТС, составили чуть больше 8 тысяч гривен. Также здесь не были учтены расходы на проезд, горючее, проживание и т.д.

Например, наш дизельный Mercedes-Benz C-Class, 2012 года выпуска, который был куплен в Польше за 6300 евро, обошелся со всеми платежами в 8500 долларов США. Аналогичный в Украине стоит от 10 000 долларов, поэтому выгода от нулевого растаможивания есть.

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В целом же, если вы не будете ввозить авто самостоятельно, а это будет делать кто-то за вас на коммерческой основе, в зависимости от автомобиля, его местоположения в ЕС, местных особенностей отдельно взятой страны по страхованию, съему с учета авто и других подобных моментов, к цене “там” следует добавить примерно от $1000 – 1500. Это если говорить об автомобилях ценой до $8–10 тыс.