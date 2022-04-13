На самом деле не все так безоблачно, как обещали законодатели. Однако налоги при импорте действительно нулевые.

В Украину начали ввозить автомобили без уплаты налогов, как это предусмотрено Законом 2142-ІХ на период военного положения. И хотя Закон был опубликован еще 5 апреля, на практике он заработал 9 апреля. Одним из первых авто с "нулевым растаможиванием" зашел Mercedes-Benz C180 CDI 2012 года выпуска через пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области, сообщает Институт исследований авторынка.

Рассматривая таможенную декларацию, в ней действительно нет налогов на ввоз. В графах "акциз", "пошлина" и "НДС" указаны нули. Никаких расписок-обязательств об уплате налогов позже на границе не дают, потому что законом такого не предусмотрено.

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Правда, полное освобождение от платежей действует только лишь для физических лиц. Ограничений количества ввозимых авто на одного человека нет. Ограничения продаж также отсутствуют.

Пакет документов для пересечения границы — стандартный, такой же, что и до введения новых правил. В большинстве случаев это договор купли-продажи, регистрационные документы на автомобиль, подтверждение снятия автомобиля с учета, экспортная декларация и предварительная таможенная декларация.

Снимать автомобиль с учета за границей обязательно. Без него таможенное оформление не проводят.

Экспортная декларация за рубежом поможет подготовить любой брокер на территории Евросоюза. Таких пунктов много по дороге к украинской границе.

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Растаможка на границе пока не работает

Пересечение границы – это еще не окончательное растаможивание. Анонсированная процедура упрощенного таможенного оформления прямо на пункте пропуска пока не работает. Поэтому нужно идти "классическим" способом — сначала подготовка предварительной таможенной декларации, въезд в Украину и прибытие на таможенный терминал на внутренней таможне для окончательного таможенного оформления. Единственное отличие – вносить залог в размере растаможки не нужно.

Таможенный брокер все еще необходим

Отмена таможенных платежей – это не отмена процедуры таможенного оформления. Необходимо соблюдать все таможенные формальности, несмотря на то, что таможенные платежи равны нулю.

Возможность подать декларацию самостоятельно есть, но только теоретически. Практически подача электронной декларации гражданами через "Единое окно" онлайн еще технически не реализована таможней. Кроме того, таможенные брокеры массово снижают цены на свои услуги. Сейчас их услуги стоят 2800 – 3200 грн за каждый автомобиль.

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Сертификация обязательна

Автомобиль должен соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-2", если это легковушка. Для растаможки необходима справка сертификационной лаборатории, если стандарт не указан в регистрационных документах на авто.

Для постановки на учет получения сертификата соответствия обязательно. Его стоимость тоже около 3000 грн.

Что еще нужно оплатить

При постановке на учет в сервисном центре МВД нужно уплатить сбор в пенсионный фонд – 3-5% от таможенной стоимости автомобиля. А также стоимость свидетельства о регистрации и номерных знаков (где-то 600 – 800 грн).

Вывод Авто24

Закон о "нулевом" растаможивании работает теперь не только в теории, но и на практике.

Новые правила позволят возобновить работу автомобильного бизнеса, который начнет действовать, платить налоги и будет способствовать экономической активности нашей страны.