Закон об отмене акциза и НДС на ввозимые автомобили уже опубликован в официальном издании. С сегодняшнего дня он вступит в силу.

5 апреля в газете "Голос Украины" опубликован Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" №2142-IX (ранее – законопроект 7190). Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Нулевое растаможивание: насколько подешевеют коммерческие авто в Украине

На время действия военного положения на территории Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом операции по ввозу физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более транспортных средств для перевозки грузов в таможенном режиме импорта.

Указанное освобождение от налогообложения не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, имеющих происхождение из страны, признанной государством оккупантом по закону и/или признанным государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству, либо ввозимых с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.