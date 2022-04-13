Насправді не все так безхмарно, як обіцяли законодавці. Однак податки при імпорті дійсно нульові.

В Україну почали ввозити автомобілі без сплати податків, як це передбачено Законом 2142-ІХ на період воєнного стану. І хоча Закон був опублікований ще 5 квітня, на практиці він почав працювати 9 квітня. Одним з перших авто з "нульовим розмитненням" зайшов Mercedes-Benz C180 CDI 2012 року випуску через пункт пропуску "Ягодин" у Волинській області, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Роздивляючись митну декларацію, в ній дійсно нема податків на ввіз. В графах "акциз", "мито" і "ПДВ" зазначені нулі. Жодних розписок-зобов’язань про сплату податків пізніше на кордоні не дають, бо законом такого не передбачено.

Також цікаво Хто і як може ввезти автомобіль без розмитнення: питання та відповіді

Щоправда, повне звільнення платежів діє лише для лише фізичних осіб. Обмежень кількості ввезених авто на одну особу немає. Обмеження продажу також відсутні.

Пакет документів для перетину кордону — стандартний, той, що був і до введення нових правил. В більшості випадків це договір купівлі-продажу, реєстраційні документи на автомобіль, підтвердження зняття автомобіля з обліку, експортна декларація та попередня митна декларація.

Знімати автомобіль з обліку за кордоном обов’язково. Без нього митне оформлення не проводять.

Експортну декларацію за кордоном допоможе підготувати будь-який брокер на території Євросоюзу. Таких пунктів багато по дорозі до українського кордону.

До речі як зміняться ціни на авто в Україні

Розмитнення на кордоні поки не працює

Перетин кордону — це ще не остаточне розмитнення. Анонсована процедура спрощеного митного оформлення прямо на пункті пропуску поки ще не працює. Тому наразі потрібно йти "класичним" способом — спочатку підготовка попередньої митної декларації, в’їзд в Україну та прибуття на митний термінал на внутрішній митниці для остаточного митного оформлення. Єдина відмінність — вносити заставу у розмірі розмитнення не потрібно.

Митний брокер все ще потрібен

Скасування митних платежів — це не скасування процедури митного оформлення. Необхідно дотримуватися усіх митних формальностей, попри те, що митні платежі рівні нулю.

Можливість подати декларацію самостійно є, проте лише в теорії. Практично подання електронної декларації громадянами через "Єдине вікно" онлайн ще технічно не реалізовано митницею. Окрім цього, митні брокери масово знижуть ціни на свої послуги. Зараз їх послуги коштують 2800 – 3200 грн за кожне авто.

Цікаво Після введення нульового розмитнення "буси" подешевшають вдвічі

Сертифікація обов’язкова

Автомобіль повинен відповідати екологічному стандарту не нижче "Євро-2", якщо це легковик. Для розмитнення потрібна довідка сертифікаційної лабораторії, якщо стандарт не вказаний в реєстраційних документах на авто.

Для постановки на облік отримання сертифікату відповідності є обов’язковим. Його вартість теж близько 3000 грн.

Що ще потрібно сплатити

При постановці на облік в сервісному центрі МВС потрібно сплатити збір до пенсійного фонду — 3-5% від митної вартості автомобіля. А також вартість свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків (десь 600- 800 грн).

Висновок Авто24

Закон про "нульове" розмитнення працює, тепер не лише в теорії, а й на практиці.

Нові правила дозволять відновити роботу автомобільного бізнесу, який почне працювати, платити податки та сприяти економічній активності нашої країни.