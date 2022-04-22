За період з 9 по 22 квітня закарпатські митники загалом вже оформили 1140 автомобілів без сплати податків, з яких 1085 легкових, 33 вантажних, 15 причепів, 5 мотоциклів та 2 автобуси.

За словами начальника митного посту "Ужгород-вантажний” Закарпатської митниці Павла Герасимюка, громадяни активно користуються Законом, що передбачає “нульове розмитнення” транспортних засобів.

Павло Герасимюк, начальник митного посту "Ужгород-вантажний” Закарпатської митниці

При ввезенні на митну територію України автомобілів вони не сплачують при митному оформленні ПДВ, ввізне мита і акцизний податок.

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Оформлення одного транспортного засобу займає від 30 хвилин до півтори години, стверджує Павло Герасимюк. За одну зміну (12 год) оформляється від 30 до 90 авто.

В середньому економія при "нульовому" оформленні складає 140 – 160 тисяч грн на одному транспортному засобі. Відтак, за два тижні умовні платежі до Держбюджету лише у зоні діяльності Закарпатської митниці становлять майже 160 млн грн.

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