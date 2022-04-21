За інформацію нардепа Данила Гетманцева, щодня в Україну ввозиться близько тисячі автомобілів за нульовою ставкою мита.

Закон про нульове розмитнення почав працювати 9 квітня, а за інформацією Данила Гетманцева на 20 квітня, його нормами скористались, щоб ввезти близько 10 тисяч автомобілів. І це за умови, коли дорослим чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Тобто десь по тисячі транспортних засобів на день.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ході інтерв'ю "Економічній правді", яке опубліковане 21 квітня. "Є інформація, там черги стоять такі що… жесть. Кількість розмитнених авто становить більше ніж 10 тисяч штук, – говорить нардеп."

До теми Як на практиці привозять авто без розмитнення

Втім, виходячи з цього інтерв'ю, головний податковий законодавець країни негативно ставиться до практики зниження податків. "У мене є певні сумніви щодо обґрунтованості надання пільги з ввезення товарів на митну територію України. Вважаю, що ми повинні скасувати це рішення, бо воно б’є по наших товаровиробниках, – говорить Данило Гетманцев. – Воно відіграло певну роль, коли в Україну були завезені товари, аби не було дефіциту, але на сьогодні його треба скасувати, бо воно зараз більше шкодить, ніж дає користі".

Як приклад Гетманцев навів приклад звільнення від сплати акцизу та податку на додану вартість на пальне. "Також вважаю його помилковим. Ми могли б не позбавляти державу у воєнний час дуже і дуже великих надходжень", – впевнений народний депутат.

Щодо зменшення ставок податків на інші товари, то Гетманцев підсумував: "Ми вже закінчили зі зниженням оподаткування".