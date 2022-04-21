По информации нардепа Даниила Гетманцева, ежедневно в Украину ввозится около тысячи автомобилей по нулевой ставке пошлины.

Закон о нулевой растаможке начал работать 9 апреля, а по информации Даниила Гетманцева на 20 апреля, его нормами воспользовались, чтобы ввезти около 10 тысяч автомобилей. И это при условии, когда взрослым мужчинам запрещено выезжать за границу. То есть где-то по тысяче транспортных средств в день.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в ходе интервью "Экономической правде", которое опубликовано 21 апреля. "Есть информация, там очереди стоят такие что ... жесть. Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч штук, – говорит нардеп."

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Впрочем, исходя из этого интервью, главный налоговый законодатель страны негативно относится к практике снижения налогов. "У меня есть определенные сомнения относительно обоснованности предоставления льготы по ввозу товаров на таможенную территорию Украины. Считаю, что мы должны отменить это решение, потому что оно бьет по нашим товаропроизводителям, – говорит Даниил Гетманцев. – Оно сыграло определенную роль, когда в Украину были завезены товары, чтобы не было дефицита, но на сегодня его надо отменить, потому что оно сейчас больше вредит, чем дает пользы".

В качестве примера Гетманцев привел пример освобождения от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость на топливо. "Также считаю его ошибочным. Мы могли бы не лишать государство в военное время очень и очень больших поступлений", – уверен народный депутат.

Что касается уменьшения ставок налогов на другие товары, то Гетманцев подытожил: "Мы уже закончили со снижением налогообложения".