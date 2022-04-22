За период с 9 по 22 апреля закарпатские таможенники в целом уже оформили 1 140 автомобилей без уплаты налогов, из которых 1 085 легковых, 33 грузовых, 15 прицепов, 5 мотоциклов и 2 автобуса.

По словам начальника таможенного поста “Ужгород-грузовой” Закарпатской таможни Павла Герасимюка, граждане активно пользуются Законом, который предполагает “нулевую растаможку” транспортных средств.

Павел Герасимюк, начальник таможенного поста “Ужгород-грузовой” Закарпатской таможни

При ввозе на таможенную территорию Украины автомобилей они не платят при таможенном оформлении НДС, ввозные пошлины и акцизный налог.

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Оформление одного транспортного средства занимает от 30 минут до полутора часов, утверждает Павел Герасимюк. За одну смену (12 ч) оформляется от 30 до 90 авто.

В среднем экономия при “нулевом” оформлении составляет 140 – 160 тысяч грн на одном транспортном средстве. Следовательно, за две недели условные платежи в Госбюджет только в зоне деятельности Закарпатской таможни составляют почти 160 млн грн.

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