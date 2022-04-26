В ньому всі пільги щодо ввезення транспортних засобів в період воєнного часу скасовуються.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева розробив Законопроєкт 7311 від 24.04.2022 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану". Окрім змін щодо обігу спиртів та бензинів, в ньому містяться норми, які повністю скасовують пільгове розмитнення автомобілів. Зокрема, в Митному кодексі України стаття 9-11 Прикінцевих положень щодо безмитного ввезення транспортних засобів повністю виключається.

До речі як на практиці ввезти авто без розмитнення

Таким чином, після прийняття цього законопроєкту в сесійній залі парламенту, підпису президента та публікації в офіційній пресі "нульове розмитнення" буде повністю припинене. Під час ввозу автомобілів знову доведеться сплачувати ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Для вживаних автомобілів ці податки можуть складати від 40 до 100% від ціни цього авто в Європі.

Закон, який відміняв усі податки при ввозі транспортних засобів, почав діяти з 5 квітня 2022 року. Завдяки такому кроку держава мала на меті поповнити парк знищених на війні транспортних засобів, втрати яких нараховувались у кількості близько 200 тисяч одиниць.

Втім, українці дуже активно почали поповнювати власні автопарки, чим створили величезні черги на кордоні. Вони заважали проходу гуманітарних вантажів та вводили шок європейський партнерів, які не розуміли, навіщо українцям в період війни стільки автомобілів. Ситуація була ускладнена ще й тим, що багаті українці ввозили надто дорогі автомобілі. А в Законі не було виписано обмежень щодо ціни автомобілів, на які розповсюджуються пільги.

Загалом з початку дії Закону до 24 квітня було ввезено близько 14 тисяч автомобілів без сплати податків.

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев вже висловлювався проти дії цього Закону, і зараз його слова втілились у законопроєкт.

Наразі проєкт поданий в парламент, його мають проголосувати в першому читанні та в цілому, після чого він піде на підпис президенту. Цей процес може зайняти від кількох днів до місяця, тому коли саме скасують "нульове розмитнення", невідомо. Важливо тільки, що планувати ввезення автомобіля без податків на сьогодні – дуже ризиковано.