На сайтах з продажу вживаних авто вже трапляються оголошення про продаж постраждалих від війни автомобілів.

Так на сайті auto.ria.com продають Peugeot 407 який сильно побило уламками. Судячи з розміщених фото автомобілю добряче дісталось і цілих деталей залишилось не так вже й багато. За випущений у 2004 році Peugeot 407 власник бажає отримати 2000$.

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“Продам Пежо 407 після "АсвАбадітелєй". До пошкодження машина була на ходу. Я власник. Машину не заводив, сівший акумулятор, самовивіз з Ірпіня, також є 4 запасних диска”, - сказано в оголошенні.