Комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в целом законопроект, возвращающий все налоги на ввоз автомобилей из-за границы с 1 июля 2022 года.

Министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил: "За май у нас было собрано 101,3 млрд гривен по общему фонду". При этом налоговая служба собрала 73 млрд гривен, а таможенная служба – 9,5 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

В то же время расходы составляют 251 млрд. гривен. "То есть вы можете сопоставить реальную потребность расходов и реальные поступления", – сказал Марченко.

Аргументов о том, что сотни тысяч украинцев потеряли свои автомобили из-за боевых, нардепы не услышали.

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Марченко сказал, что принять правительственный проект, предусматривающий восстановление пошлин и НДС, в том числе для авто граждан. "мы считаем неотложным и необходимым шагом". Правительство просит Раду возобновить налоги на таможне, "как это было до начала войны".

По его словам, это позволит собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.

Напомним, Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект изменений в Налоговый кодекс по пересмотру отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.

“Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 01 июля, – пишет в своем телеграмм-канале нардеп Ярослав Железняк. – Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дию”.