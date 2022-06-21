Соответствующий закон принят Верховной Радой 21 июня 2022 года.

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект № 7418, который предусматривает возвращение ввозных пошлин на автомобили и другие товары. Закон поддержали сразу в двух чтениях – “за” проголосовали 234 народных избранника.

В Законе указано, что пошлины и другие налоги должны вернуть с 1 июля 2022 года. Правда, для этого нужно, чтобы Закон оперативно подписали глава Верховной Рады и Президент.

С 1 июля растаможка автомобилей будет проводиться по таким же ставкам, как и до начала войны – с пошлиной, НДС и акцизом, учитывающим возраст авто.

Кстати Калькулятор растаможки автомобилей

Из-за того, что в Украину уже ввезли более сотни тысяч автомобилей, желающих ввозить их с уплатой налогов окажется немного. Единственное, что пошлина и НДС на электромобили до сих пор нулевые. Поэтому ввиду увеличения спроса в Украине на них, количество ввоза электромобилей увеличится.

В то же время до 1 июля на границах возникнут еще большие очереди из тех, кто хочет успеть привезти авто без налогов.