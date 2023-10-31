На такому можна вирушити в подорож Америкою чи навіть відірватись на фестивалі Burning Man.

Цілком нормальний з виду кемпер продався на американському аукціоні Copart за мінімальною ціною у двадцять доларів. Стільки коштує непогана пляшка віскі. Про ціну стало відомо з сервісу AutoAstat.

Fleetwood Bounder Super Duty – це кемпер найбільшого в США класу автобудинків на колесах класу А. Вони мають автобусне компонування та дозволяють розмістити не лише два-три ліжка, але й кухню з їдальнею, туалет та душ. На таких кемперах дуже зручно проводити час, наприклад, на всесвітньовідомому фестивалі Burning Man.

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Fleetwood Bounder Super Duty 1998 року, який продавався в кінці жовтня на аукціоні Copart у Бріджетоні (штат Міссурі), був в аварії: пошкоджена бокова частина та ходова. Втім, на фото помітити ці недоліки майже неможливо. Ще один мінус – машина не може пересуватись своїм ходом, тому оцінити вартість пошкоджень за фото нереально.

Бензинові фільтри Bosch відрізняються відмінною ефективністю фільтрації завдяки багатошаровому, мікропористому фільтрувальному матеріалу. Вони надійно відділяють частки й воду від палива і сприяють оптимальній роботі двигуна. Рекламна інформація

Зовні будинок на колесах Bounder Super Duty зберігся непогано. Всі зовнішні деталі на місцях – навіть штори для передніх вікон та боковий навіс від сонця. На жаль, на інспектори Copart не зробили фото в салоні, однак на аналогічних Bounder дуже багато оснащення.

Автокемпер Bounder Super Duty 1998 року приводиться в рух на задню вісь 8-літровим 8-циліндровим бензиновим двигуном, тож апетит в нього відповідний. Справний Bounder аналогічного року випуску на ринку США оцінюється в 22 тисячі доларів, тож купівля цього будинку за 20 доларів видається біль вигідним вкладенням капіталу, ніж витрата його на пляшку віскі.