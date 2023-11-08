Середні ціни на американських страхових аукціонах на BMW 3 серії 2012-2019 року знизились до 3 679 доларів США. Це найменший показник за останні два роки та на 209 доларів дешевше, ніж у вересні 2023 року.

Автомобілі BMW 3 серії (F30/31/34/35/80), які випускались з 2012 по 2019 роки, дуже популярні як в Америці, так і в Україні. Тому ціни на них тримались на досить високому рівні.

Наприклад, протягом 2022 року середня фінальна ціна такого BMW 3 серії на страхових аукціонах Copart та IAAI складала на рівні 4500 доларів за одиницю. В цьому році вона повільно знижувалась, а в жовтні 2023 році сягнула мінімальної позначки – 3 679 доларів США, повідомляє сервіс статистики автоаукціонів Autoastat.

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Мова йде про автомобілі, які купують на аукціонах Copart та IAAI після страхових випадків – ДТП, викрадень, хуліганства, втоплень тощо. Кінцева ціна аукціону залежить від багатьох факторів – попиту на модель, її стану та вартості відновлення. Між тим, статистика торгів дає уявлення про ціну, за яку можна придбати подібний автомобіль.

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BMW 3-ї серії (F30/31/34/35/80) – шосте покоління легкових автомобілів 3-ї серії німецького автоконцерну BMW, виробництво яких почалося наприкінці жовтня 2011 року. У модельному ряду залишилися седан (F30), універсал (F31) та спортивна версія (F80), решта автомобілів було виділено в 4-у серію. З'явилася нова модель Gran Turismo (GT) - ліфтбек (F34) з великою кришкою багажника (знята з виробництва в 2020), а також, тільки для китайського ринку, седан з подовженою колісною базою (F35). Виробляли ці легковики на кількох заводах Німеччини, а також в Південній Африці та Китаї (лише для місцевого ринку). Автомобілі мали величезний вибір бензинових та дизельних силових агрегатів, зі США возять перевозять бензинові.

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