Харківські майстри тюнігували BMW 540і в кузові Е34, встановивши на неї кузовні деталі та світлотехніку від ГАЗ-24 «Волга». Результат вийшов приголомшливий.

Від стандартної «Волги» тюнінгований екземпляр відрізняється суттєво, але риси оригіналу зчитуються з першого погляду. Унікальне творіння продається за $7 тисяч.

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Передні крила, двері, бампери, зовнішні світлові прилади, задня панель та інші деталі кузова від старої «Волги» роблять легендарний BMW e34 схожим на радянський автомобіль. Але по суті та по документах це BMW 540і.

Під капотом у машини 4-літровий двигун M60 потужністю 286 к.с. який може видавати 400 Нм. Коробка передач механічна 6-ступінчата, привід задній. BMW 540і з таким двигуном здатна прискорюватись до першої сотні за 6,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Випускались такі автомобілі з 1992 по 1996 рік. Пропонований екземпляр 1994 року випуску.

На побудову «Волги» було витрачено не один рік, але результат того вартує. Цей автомобіль нікого не залишає байдужим – він завжди в центрі уваги на дорозі та на парковці. Один з найскладніших моментів його створення був пов'язаний з легалізацією. Аби усе було законно, власнику довелось отримати окремий висновок науково-технічної експертизи.

Автомобіль перебуває на обліку та може бути вільно переоформленим на нового власника у Сервісному центрі МВС. Такий екземпляр може стати непоганим капіталовкладенням, оскільки вірогідність зниження ціни на нього у майбутньому малоймовірне.