Харьковские мастера тюнировали BMW 540i в кузове Е34, установив на нее кузовные детали и светотехнику от ГАЗ-24 «Волга». Результат получился потрясающий.

От стандартной “Волги” тюнингованный экземпляр отличается существенно, но черты оригинала считываются с первого взгляда. Уникальное творение продается за $7 тысяч.

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Передние крылья, двери, бамперы, наружные световые приборы, задняя панель и прочие детали кузова от старой «Волги» делают легендарный BMW e34 похожим на советский автомобиль. Но на самом деле и по документам это BMW 540i.

Под капотом у машины 4-литровый двигатель M60 мощностью 286 л.c. который может выдавать 400 Нм. Коробка передач механическая 6-ступенчатая, привод задний. BMW 540i с таким двигателем способна ускоряться до первой сотни за 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Выпускались такие автомобили с 1992 по 1996 год. Предлагаемый экземпляр 1994 года выпуска.

На создание «Волги» было потрачено не один год, но результат того стоит. Этот автомобиль никого не оставляет равнодушным – всегда в центре внимания на дороге и на парковке. Один из сложнейших моментов его создания был связан с легализацией. Чтобы все было законно, владельцу пришлось получить отдельное заключение научно-технической экспертизы.

Автомобиль состоит на учете и может быть свободно переоформлен на нового владельца в Сервисном центре МВД. Такой экземпляр может стать неплохим капиталовложением, поскольку вероятность снижения цены на него в будущем маловероятно.