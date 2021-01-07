Тревожные новости поступают с Востока: китайские перекупщики принялись вывозить к себе советские "Волги". Для чего они им?

Китайская экономика несмотря на все мировые неурядицы продолжает развиваться, количество состоятельных граждан растет. И среди тамошних богачей распространяется увлечение ретроавтомобилями. Как настоящие патриоты, китайские коллекционеры стремятся получить в свои собрания отечественные машины, а с этим, мягко говоря, очень непросто. Ведь известно, что первенцы легкового китайского автопрома были выпущены скудными сериями.

Похоже, китайские конструкторы копировали свой Shanghai Fenghuang SH 760 с Mercedes-Benz W120. Но нынешние реставраторы строят реплики на основе ГАЗ-21

Например, седан BAW Dongfanghong (1960 – 1969 гг.) имел тираж лишь 238 экземпляров. Подобными были масштабы выпуска и других “китайцев” 1960-х годов: FAW Dongfeng CA71 и Shanghai Fenghuang. Поэтому сегодня коллекционировать винтажные китайские авто очень непросто.

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Но истовых китайских автофанатов это не останавливает. Они научились делать... исторические автомобили заново. Не беремся судить, можно ли это считать подделкой, ведь скорее всего, покупатель-коллекционер всегда знает о происхождении экспоната. Но для постройки такой реплики нужна какая-то основа – и китайцам с успехом служит таковой “Волга” ГАЗ-21 (1956 – 1970 гг.)

Выбор ГАЗ-21 в качестве донора для воспроизведения китайских автоартефактів типа FAW Dongfeng CA71 (1958 г.) и Shanghai Fenghuang SH 760 (1964 – 1974 гг.) странный только на первый взгляд. На самом деле эти автомобили и “Волга” первого поколения – машины одного временного периода, и они принадлежат к одной конструкторской школе: с несущим кузовом с мощным подрамником, классической компоновкой, прочной независимой подвеской спереди и неразрезным мостом на рессорах сзади. В одной стилистике выполнен и дизайн.

Слева – реплика Shanghai Fenghuang SH 760 на базе ГАЗ-21 “Волга”, справа – оригинальный SH 760: найдите десять отличий

Поэтому нет сомнений, что квалифицированные китайские сварщики и рихтовщики за надлежащее жалованье могут превратить “Волгу” в Dongfeng CA71 или Shanghai. Еще проще тем, кто замыслит создать BAW Dongfanghong, ведь он был лицензионной копией именно советской “двадцать первой”!

А это, возможно, как раз таки и не реплика на базе “Волги”, а аутентичное авто: BAW Dongfanghong в свое время был лицензионной копией “двадцать первой”

Между тем, старушку-“Волгу” третьей серии в комплектном состоянии в Украине можно приобрести за 400 – 500 долларов. И это будет экземпляр с довольно крепким, не совсем ржавым кузовом, рыночную стоимость которого снижает плохое состояние хромированных деталей (одна из главных проблем реставраторов авто середины ХХ века) и “мертвые” документы (или их полное отсутствие). Между тем, именно эти факторы китайцев не волнуют, поскольку им “Волга” нужна как донор шасси и силовых элементов кузова.

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FAW Dongfeng CA71 считают первым полностью китайским автомобилем. Но выпускался он в течение лишь одного 1958 года

Какой-то особой тревоги украинские реставраторы по этому поводу пока не поднимают – у нас вывоз “Волг” за границу еще не приобрел массовый вид, да и их массовые модификации в плохом состоянии профессионалам-реставраторам не интересны. Одно слово, восстанавливать ГАЗ-21 из “материала” подобного состояния отечественным реставраторам сегодня смысла не имеет. Но это сегодня, а ведь завтра ситуация может измениться, но этих “неинтересных” машин в стране уже не будет – их могут вывезти под видом лома.

Рекомендация Авто24

Если в гараже вашего дедушки вдруг обнаружилась старенькая “Волга” ГАЗ-21, не спешите избавиться от нее. Сперва посоветуйтесь со знатоками (не перекупщиками, а именно поклонниками ретро), насколько может быть ценным именно ваш экземпляр. И соответственно принимайте решение, каким образом продавать машину: как донора на разборку или как автомобиль для дальнейшей реставрации. А может, вообще будет смысл придержать олдтаймер до лучших времен, пока он станет настоящим раритетом. Но начните с того, чтобы восстановить документы на авто – любой ретроавтомобиль на “живом” техпаспорте и с номерами будет на порядок интереснее и для возможного покупателя, и для вас как для держателя коллекционного экземпляра.

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