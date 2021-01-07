Тривожні новини надходять зі Сходу: китайські перекупники взялися вивозити до себе радянські "Волги". Для чого вони їм?

Китайська економіка попри всі світові негаразди продовжує розвиватися, кількість заможних громадян росте. І серед тамтешніх багатіїв поширюється захоплення ретроавтомобілями. Як справжні патріоти, китайські колекціонери прагнуть отримати у свої зібрання вітчизняні машини, а з цим, м’яко кажучи, дуже непросто. Адже відомо, що первістки легкового китайського автопрому були випущені мізерними серіями.

Схоже, китайські конструктори копіювали свій Shanghai Fenghuang SH 760 з Mercedes-Benz W120. Але нинішні реставратори будують репліки на основі ГАЗ-21

Наприклад, седан BAW Dongfanghong (1960 – 1969 рр.) мав тираж лише 238 екземплярів. Подібними були масштаби випуску й інших “китайців” 1960-х років: FAW Dongfeng CA71 та Shanghai Fenghuang. Тому сьогодні колекціонувати вінтажні китайські авто дуже непросто.

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Але щирих китайських автофанатів це не зупиняє. Вони навчилися… робити історичні автомобілі заново. Не беремося судити, чи можна це вважати підробкою, адже швидше за все, покупець-колекціонер завжди знає про походження експонату. Але для побудови такої репліки потрібна якась основа – і китайцям з успіхом править за неї радянська “Волга” ГАЗ-21 (1956 – 1970 рр.)

Вибір ГАЗ-21 у якості донора для відтворення китайських автоартефактів типу FAW Dongfeng CA71 (1958 р.) та Shanghai Fenghuang SH 760 (1964 – 1974 рр.) дивний лише на перший погляд. Насправді ці автомобілі і “Волга” першого покоління – машини одного часового періоду, і вони належать до однієї конструкторської школи: із несучим кузовом с потужним підрамником, класичним компонуванням, міцною незалежною підвіскою спереду та нерозрізним мостом на ресорах ззаду. В одній стилістиці виконано і дизайн.

Ліворуч – репліка Shanghai Fenghuang SH 760 на базі ГАЗ-21 “Волга”, праворуч – оригінальний SH 760: знайдіть десять відмінностей

Тож немає сумнівів, що кваліфіковані китайські зварювальники та рихтувальники за належної платні можуть перетворити “Волгу” на Dongfeng CA71 або Shanghai. Ще простіше тим, хто замислить створити BAW Dongfanghong, адже він був практично ліцензійною копією саме радянської “двадцять першої”!

А це, можливо, як не репліка на базі “Волги”, а автентичне авто: BAW Dongfanghong свого часу був ліцензійною копією “двадцять першої”

Між тим, “Волгу” третьої серії у комплектному стані в Україні чи Росії можна придбати за 400 – 500 доларів. І це буде екземпляр із доволі міцним, не зовсім іржавим кузовом, ринкову вартість якого знижує поганий стан хромованих деталей (одна з головних проблем реставраторів авто середини ХХ століття) і “мертві” документи (або їх повна відсутність). Між тим, саме ці чинники китайців не хвилюютьть, оскільки їм “Волга” потрібна як донор шасі та силових елементів кузова.

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FAW Dongfeng CA71 вважають першим повністю китайським автомобілем. Але випускався він протягом лише одного 1958 року

Якоїсь особливої тривоги українські реставратори з цього приводу поки що не здіймають – у нас вивіз “Волг” за кордон ще не набув масового вигляду, та й їхні масові модифікації у поганому стані професіоналам-реставраторам не цікаві. Одне слово, відновлювати ГАЗ-21 із “матеріалу” подібного стану вітчизняним реставраторам сьогодні сенсу не має. Але це сьогодні, але ж завтра ситуація може змінитися: цих “нецікавих” машин у країні вже не буде – їх можуть вивезти під виглядом брухту.

Рекомендація Авто24

Якщо у гаражі вашого дідуся раптом знайшлася старенька “Волга” ГАЗ-21, не поспішайте позбутися її. Спершу порадьтеся із знавцями (не перекупниками, а саме шанувальниками ретро), наскільки може бути цінним саме ваш екземпляр. І відповідно приймайте рішення, яким чином продавати машину – як донора на розбирання або як автомобіль для подальшої реставрації. А може, взагалі буде сенс притримати олдтаймер до кращих часів, доки він стане справжнім раритетом. Але почніть з того, аби відновити документи на авто – будь-який ретроавтомобіль на “живому” техпаспорті і з номерами буде на порядок цікавішим і для можливого покупця, і для вас як для тримача колекційного екземпляру.

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