Кого как, а нас подобные вещи даже радуют: значит, нас, людей, маркетологи еще не научились раскладывать по винтику, заглядывая в душу, чтобы просчитать все наши чувства и стремления.

Почему одни модели – даже посредственных характеристиках – получают популярность, а другие – в том числе и технически совершенные – получают статус провальных? Даже профессионалы не всегда имеют ответ на этот вопрос.

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Но в свое время психологи и специалисты по продажам изобрели, казалось бы, стопудово надежный вариант: игра на ностальгии, привлечение ретромотивов. Но, оказывается, даже здесь случаются проколы. Мы разбирались, почему при вполне успешном продвижении ретростиля на автомобильном рынке все же случаются явные неудачи с автомобилями в ретродизайне.

Chevrolet SSR (2003 – 2006 гг.)

Сочетание пикапа, купе, кабриолета и маслкара – вот что такое Chevrolet SSR. Складная жесткая крыша, трансмиссия от Tahoe и двигатель от Corvette завершают картину. Было заявлено, что по дизайну машина перекликается с работягой Chevrolet 3100 Truck 1947-го года.

Динамичный монстр выпускался в течение трех лет, но продано было лишь 24 000 экземпляров. Для Штатов это мизерная цифра, однако похоже, это будет лишь в пользу модели, которая на глазах превращается в настоящий раритет. Особенно в версии с 400-сильным двигателем 6.0 LS2 V8, которая ускоряет этот гладкий пикапчик до сотни за 5,3 секунды.

Nissan Be-1 (1987-1988 гг.)

Одно из странных произведений японского дизайна, показанных миру на пике внутрияпонской моды на ретро. Эксперты усматривают в ней черты одновременно Austin Mini, Renault 4, Citroen 2CV и Fiat 500, хотя мы не были бы столь щепетильны – это всего лишь собирательный образ микролитражек 1950-х.

Как и несколько других подобных ретромобилей конца 1980-х, Be-1 базировался на узлах и агрегатах Nissan Micra I. Сегодня нельзя сказать точно, каким был бы реальный спрос на эту машинку, но известно, что весь выпущенный тираж в 10 тыс. экземпляров был разыгран среди потенциальных покупателей в лотерею. Интересно, по какой причине нисановцы не устроили аукцион?

Ford Thunderbird (2001 - 2005 гг.)

Почему рынок не воспринял эту весьма гармоничную машину, которая явно повторяла стайлинг первого из “Буревестников” (1955 – 1957 гг.), совсем непонятно. Возможно, американцы увидели в ней передоз ретро-черт, а возможно, на то время они уже не видели смысла в 1,7-тонной 4,7-метровой машине с двумя местами в салоне?

Автомобиль был построен на глобальной платформе LS1 (Lincoln LS и Jaguar S-Type), поэтому Ford некоторое время мирился с ограниченными продажами, пока в конце концов не остановил производство, выпустив в свет около 67 тыс. экземпляров. Скромненько, но есть шанс, что благодаря этому одиннадцатый Ти-берд станет когда-нибудь коллекционной редкостью.

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Weismann MF (1993 – 2013 гг.)

Еще один загадочный продукт, который имел все шансы быть успешным, однако с 1993 года так и не стал таким. Точнее, эксклюзивным и желанным он таки может считаться, но это не дает его производителю финансовой выгоды. Небольшая немецкая компания собирала ежегодно по 50 – 180 купе и родстеров с ностальгической внешностью и двигателями и трансмиссиями BMW.

Иинтересно, что компания несколько раз оказывалась на грани банкротства, однако каждый раз всплывала информация о ее возрождении. Самые актуальные сведения – о том, что хороших новостей следует ждать в 2020 году. Отметим, что цены на новые экземпляры Weismann лежали в диапазоне 100 – 190 тыс. евро. Как минимум один родстер этой марки была замечен в Украине.

Plymouth Prowler (1997 – 2002 гг.)

Мы бы назвали этот удивительный автомобиль шоу-стоппером, но представьте себе, он производился серийно. Внешне это творение американского дизайнерского искусства никого конкретно не копировало, отсылая наблюдателя до обобщенного образа хот-родов на базе машин 1930-х годов. А под усеченным кузовом прятались агрегаты крайслеровской платформы LH. Машина выпускалась по так называемой обходной технологии, в сумме было собрано 11 702 экземпляра.

Интересно, что при заводской цене 38 – 45 тыс. долларов уже сегодня подержанные “Праулеры” продают на их родине по 55 тыс. В Украину в начале 2000-х был завезен один такой автомобиль – вероятно, его обладатель сделал таким образом удачную инвестицию.

Кстати, насчет инвестиций – в царстве более-менее крупных денег настоящую ценность имеют именно малотиражные изделия. А про рыночный неуспех этих моделей, может быть, через полста лет никто и не вспомнит…

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