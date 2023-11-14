Такі ціни існують, але на американських аукціонах. Однак, на жаль, перевезення та розмитнення таких машин коштує кілька тисяч доларів.

На американських страхових аукціонах продаються різноманітні автомобілі – від раритетів до ексклюзивних суперкарів. Їх фінальна ціна залежить від багатьох факторів – року випуску, наявних пошкоджень, бренду, моделі, віддаленості від портів, а також попиту на цей автомобіль.

Трапляється, що деякі автомобілі мають настільки низький попит, що навіть за незначних пошкоджень вони продаються за символічні гроші. Наприклад, на минулому тижні три досить непогані автомобілі продались за 20 доларів США. Про це свідчить статистика торгів сайту Autoastat.

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Наприклад, 2 листопада на майданчику Copart у Сан Антоніо (Техас) за 20 доларів купили практично цілий Volvo V70, випущений у 2008 році. Цей чорний SUV не був у ДТП – його викрали та трохи пошкодили злодії. Машина має бензиновий двигун 3,2 літра, але завести його не змогли, оскільки ключі втрачено.

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Аналогічне ціле Volvo коштує на американському ринку 6300 доларів, а на цьому аукціоні продалось за 20 доларів. Щоправда, продавець встановив мінімальну ціну у 425 доларів, тому невідомо, чи угода за вказаною ціною відбулася. Втім, і за півтисячі “зелених” таке придбання видається непоганим.

Інший цікавий лот – Dodge Grand Caravan 2004 року випуску, сторгований на тому ж майданчику Copart за ті ж 20 доларів. Цей мінівен практично не битий, на фото видно лише відірваний бампер, а в описі – подряпини та незначні пошкодження. Пробіг мінівена вражає – 442 тисячі км (275 тисяч миль). Його 6-літровий бензиновий двигун, певно, споживає літрів 20 бензину, а ресурс вже підходить до кінця. Можливо, саме це стало причиною того, що фінальна ціна така смішна. Хоча на ринку він коштував би півтори тисячі доларів.

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Nissan Pathfinder не дуже популярний в Україні, однак у США їх достатньо. Один з них придбали за тих самих 20 доларів, причому машина ще на ходу, вона 2003 року випуску. За описом цей “Ніссан” нібито битий в передню праву частину, однак на фото пошкоджень не видно. 1 листопада його виторгували за два десятки “баксів” на аукціоні IAAI в містечку Дельта, штат Колорадо. Цей повнопривідний позашляховик з 3,5-літровим двигуном теж проїхав немало – 354 тисячі км (220 тисяч миль), але виглядає “бойовим”. Втім, півтори тисячі ринкової ціни за нього ніхто не дав. А от покупець за 20 доларів може окупити своє вкладення навіть якщо продасть колеса з нього. Не кажучи вже про багажник на даху.

Висновок Авто24

Дешеві автомобілі на страхових аукціонах у США трапляються досить часто. І багато з них могли б знадобитися в Україні, наприклад, для ЗСУ. Однак вартість перевезення цих машин у кілька тисяч доларів робить цю витівку нерентабельною. Тим більше, що за фото та звітами CarFax визначити справжній технічний стан таких машин нереально. А якщо подібні екземпляри привозити для власного користування та розмитнювати, то вони виявляться і зовсім “золотими”.

До прикладу, подивіться, скільки коштує легалізація цих авто через наш калькулятор розмитнення.