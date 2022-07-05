Після скасування «нульового розмитнення» з 1 липня 2022 року податки при ввезенні легкових та вантажних автомобілів повернулись. Їх можна порахувати за допомогою спеціального калькулятора.

З квітня по червень 2022 року в Україні діяло так зване «нульове розмитнення» на автомобілі: легкові, вантажні, мотоцикли тощо. Таким чином законодавці вирішили наповнити внутрішній авторинок недорогими автомобілями, які були знищені під час війни. При ввозі автомобіля не потрібно було платити акциз, мито та ПДВ, натомість залишився збір в Пенсійний Фонд та за сертифікацію.

1 липня 2022 року такий порядок був скасований. Натомість жоден з інших законопроєктів, які були зареєстровані в парламенті щодо нового порядку розмитнення автомобілів, не був ухвалений. Втому числі – й довгожданий проєкт з розмитнення через «Дію», який був розроблений Кабміном, але ще не ухвалений парламентом.

Таким чином, з 1 липня 2022 року діє той самий порядок розмитнення транспортних засобів, що й до початку «нульового розмитнення». В тому числі й для автомобілів, які перетнули кордон до 1.07.2022, але не пройшли процедуру розмитнення.

До речі що робити, якщо не встиг розмитнити авто за нульовою ставкою

Нагадаємо, з чого складаються платежі під час розмитнення автомобіля в 2022 році.

Загальна формула розмитнення автомобіля виглядає так:

Сума розмитнення = Акцизний податок + Ввізне мито + ПДВ

Після сплати митних платежів власнику потрібно буде пройти сертифікацію, після чого зареєструвати в Сервісному центрі МВС. Там нарахують збір в Пенсійний фонд, який становить від 3 до 5% в залежності від вартості автомобіля.

Для електромобілів, вперше ввезених в нашу країну, передбачений лише один податок – акцизний. Мито, ПДВ та збір в ПФ не нараховується.

Після сплати збору в Пенсійний фонд та плати за документи та номерні знаки, автомобіль буде зареєстрований та йому видадуть український номерні знаки.

Розрахувати митні платежі під час розмитнення автомобіля в 2022 році можна за цим калькулятором розмитнення: