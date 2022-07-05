После отмены "нулевой растаможки" с 1 июля 2022 года налоги при ввозе легковых и грузовых автомобилей вернулись. Их можно посчитать с помощью специального калькулятора.

С апреля по июнь 2022 года в Украине действовала так называемая “нулевая растаможка” на автомобили: легковые, грузовые, мотоциклы и тому подобное. Таким образом законодатели решили наполнить внутренний авторынок недорогими автомобилями, которые были уничтожены во время войны. При ввозе автомобиля не нужно было платить акциз, пошлину и НДС, зато остался сбор в Пенсионный Фонд и за сертификацию.

1 июля 2022 года такой порядок был отменен. В то же время ни один из других законопроектов, которые были зарегистрированы в парламенте относительно нового порядка растаможки автомобилей, не был принят. В том числе – и долгожданный проект по растаможке через “Дию”, который был разработан Кабмином, но еще не принят парламентом.

Таким образом, с 1 июля 2022 года действует тот же порядок растаможки транспортных средств, что и до начала “нулевой растаможки”. В том числе и для автомобилей, которые пересекли границу до 1.07.2022, но не прошли процедуру растаможки.

Кстати Что делать, если не успел растаможить авто по нулевой ставке

Напомним, из чего состоят платежи во время растаможки автомобиля в 2022 году.

Общая формула растаможки автомобиля выглядит так:

Сумма растаможки = Акцизный налог + Ввозная пошлина + НДС

После уплаты таможенных платежей владельцу нужно будет пройти сертификацию, после чего зарегистрироваться в Сервисном центре МВД. Там начислят сбор в Пенсионный фонд, который составляет от 3 до 5% в зависимости от стоимости автомобиля.

Для электромобилей, впервые ввезенных в нашу страну, предусмотрен лишь один налог – акцизный. Пошлина, НДС и сбор в ПФ не начисляются.

После уплаты сбора в Пенсионный фонд и платы за документы и номерные знаки, автомобиль будет зарегистрирован и ему выдадут украинские номерные знаки.

Рассчитать таможенные платежи при растаможке автомобиля в 2022 году можно по этому калькулятору растаможки: