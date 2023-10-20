На американських страхових аукціонах Honda Accord 2017-2021 року продається в середньому за $ 6 388.

Навіть у порівнянні з вереснем 2023 року середня фінальна вартість Honda Accord 2017-2021 років випуску знизилась на 348 доларів. А ще в липні її купували дорожче, ніж за сім тисяч “баксів”. Про таку тенденцію повідомив сайт Autoastat, який аналізує дані аукціонів IAAI та Copart.

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Звичайно, на аукціонах IAAI та Copart зазвичай продаються биті автомобілі, тож ціна навіть на одну модель відрізнятись в кілька разів. Вона залежить від наявних пошкоджень, можливості та вартості їх ремонту, а також від місця проведення торгів. Втім, загальна тенденція показує, що попит на Honda Accord падає. Можливо, це пов’язано з подальшою втратою популярності традиційних седанів на користь кросоверів та позашляховиків.

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Втім, серед прихильників седанів Honda Accord 2017-2021 років цінується досить високо. Серед її переваг – відмінна керованість, просторий салон, добре оснащений навіть у базових моделях.

Серед недоліків – висока витрата пального, недосконала мультимедійна система та відсутність деяких опцій, які доступні у конкурентів. Втім, на ринку можна знайти гібридну Accord, яка матиме менший апетит.