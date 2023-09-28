Honda CR-V 2024 матиме гібридні силові агрегати, нові засоби комфорту водія, інтер’єр преміум-класу та широкий пакет новітніх технологій. В офіційних дилерів Honda в Україні новинка має з'явитись вже до кінця цього року за ціною у 1 999 900 грн ($54 000) у гібридній версії.

Шосте покоління Honda CR-V, найбільш продаваної моделі компанії в усьому світі, дебютує з більш сміливим, впевненішим зовнішнім виглядом і та поліпшеним рівнем практичності, безпеки, зв’язку та комфорту.

Популярний позашляховик C-сегменту пропонуватиметься з повним гібридним (e:HEV) силовим агрегатом або, вперше на європейській Honda, гібридом, що підключається (e:PHEV). В Україні на початку буде доступний лише гібрид e:HEV.

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Знайому трансмісію e:HEV було переглянуто та оновлено для нового CR-V, і тепер вона має більш енергоємну, зменшену батарею та більш ефективний двигун, тоді як абсолютно новий e:PHEV із більшим акумулятором пропонує до 82 км у повністю електричному діапазоні.

Інженери вдосконалили кожен аспект останньої моделі, зосередившись на передових і спортивних цінностях бренду Honda, одночасно прагнучи створити універсальний позашляховик. В процесі були вдосконалені системи допомоги водієві, активна безпека та підключені технології, а також застосували високоякісних матеріалів у всьому салоні.

Вперше в Європі впроваджено Honda SENSING 360, всебічну систему безпеки та допомоги водієві компанії, яка усуває сліпі зони навколо автомобіля та додатково сприяє уникненню зіткнень.

Абсолютно новий CR-V зберіг свій звичний силует, але з еволюцією дизайну. Цікаво, що спереду варіанти e:HEV і e:PHEV відрізняються за дизайном.

Завдяки подовженій колісній базі та ширшій позиції CR-V пропонує простір, яку можна порівняти з позашляховиками сегмента D. Збільшені пропорції моделі не тільки забезпечують пасажирам на задніх сидіннях величезний простір для ніг, але також створюють більше місця для багажника та підвищують стабільність на високих швидкостях.

Гібридні силові агрегати

Honda представляє свою першу в європейському регіоні гібридну силову установку e:PHEV на абсолютно новому CR-V, що пропонує 82 км повністю електричного ходу. Також пропонується оновлена гібридна моделлю e:HEV.

Обидва варіанти побудовані на тому ж 2,0-літровому чотирициліндровому бензиновому двигуні з прямим упорскуванням і циклом Аткінсона, який було дещо модернізовано.

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e:HEV

Модель e:HEV – повна гібридна силова установка Honda, причому бензиновий двигун поєднується з новою версією автоматичної коробки передач з подвійним електродвигуном.

Це дозволило збільшити крутний момент на 6,5% до 335 Нм, а крутний момент – на 1500 об. на хвилину до 14 500 об. на хвилину, що призвело до збільшення максимальної швидкості на 7%.

Подальші зміни трансмісії включають додавання другого передавального числа, коли двигун безпосередньо приєднаний до коліс. До наявного високого передавального числа додається нове низьке передавальне число.

Завершенням змін гібридної силової установки є включення більш компактного блоку керування потужністю (PCU) та інтелектуального блоку живлення (IPU).

Підвищення потужності в порівнянні з попереднім CR-V означає більш впевнене відчуття прискорення та покращену реакцію, прискорення 0-100 км/год займає всього дев’ять секунд для моделей з 2WD і 9,4 секунди для варіантів AWD. Максимальна швидкіссть становить 194 км/год для 2WD і 187 км/год для повнопривідних моделей.

Незважаючи на підвищення продуктивності, система e:HEV також стала більш економічною: 5,9 л/100 км для моделей з приводом на 2 колеса та 6,7 л/100 км для AWD.

e:PHEV

Розроблений на перевіреній основі трансмісії Honda e:HEV, плагін e:PHEV має значно більшу батарею ємністю 17,7 кВт/год і легкий бортовий електричний зарядний пристрій високої потужності. Ця електрична допомога означає, що швидкість двигуна може бути значно нижчою, ніж раніше, що зменшує рівень шуму, підвищує економію палива на різних швидкостях. Він також забезпечує запас ходу лише на електромобілі 82 км.

З повністю зарядженою батареєю гібрид може брати лише 0,8 л/100 км пробігу. Коли батарея повністю розряджена, ці показники лише незначно зростуть, оскільки автомобіль стане традиційним гібридом.

Розумне розташування електричних компонентів і батареї під підлогою забезпечили ємність багажника 586 л.

Зарядний порт розташований на лівому передньому крилі та відкривається натисканням на кришку зарядного порту. Для e:PHEV контроль заряджання в поєднанні з підігрівом батареї дозволяє краще працювати в холодному середовищі, а також значно покращує здатність рекуперації за нижчих температур. Коли температура акумулятора становить 25 градусів, CR-V досягає 100% заряду лише за 2,5 години завдяки потужності зарядного пристрою 6,8 кВт.

Власники можуть вибрати ряд функцій попереднього кондиціонування та клімату під час заряджання.

Безпека та технології

Новий CR-V – перший європейський автомобіль, який оснащено набором передових технологій допомоги водієві (ADAS) Honda – Honda SENSING 360.

Міцна, жорстка та жорстка платформа забезпечує основу для важливих показників безпеки, включаючи нові структурні компоненти для покращеного захисту від фронтальних, задніх та бічних зіткнень. e:PHEV має додаткову поперечину підлоги для посиленого захисту IPU та пасажирів у разі бічного зіткнення.

Ця модель має одинадцять подушок безпеки, включаючи нову передню центральну подушку безпеки для запобігання зіткненню між водієм і переднім пасажиром, а також нову колінну подушку безпеки для водія і переднього пасажира.

Honda SENSING 360 оснащено передньою камерою з кутом огляду 100°, радаром міліметрового діапазону та чотирма кутовими радарами, які забезпечують повний огляд автомобіля на 360°. Розпізнавання об’єктів за зображенням за допомогою оновленої передньої камери CR-V і виявлення об’єктів за допомогою радара дозволяють автомобілю ідентифікувати лінії доріг, узбіччя, мотоцикли, велосипедистів та інші транспортні засоби.

Вперше в Honda включено попередження про передній поперечний рух, яке зменшує лобові зіткнення на перехрестях із поганою видимістю. Система інформує водія транспортних засобів ліворуч або праворуч про рух після зупинки та низьку швидкість.

Удосконалена система розпізнавання дорожніх знаків виявляє та розпізнає дорожні знаки та відображає їх на приладовій панелі за кермом, а також на дисплеї Heads-Up, працюючи разом із адаптивним круїз-контролем (ACC). Вперше в Європі система також забезпечує попереднє сповіщення про знаки, наприклад про майбутній знак «стоп», щоб якнайшвидше повідомити водія та допомогти йому підготуватися до перехрестя.

ACC було оновлено і тепер працює разом із покажчиками повороту, щоб ініціювати прискорення під час обгону, згладжуючи процес для водіїв. Система також пропонує функцію відстеження на низькій швидкості, регулювання швидкості на поворотах залежно від кривизни та нахилу дороги, що дозволяє CR-V підтримувати постійну швидкість на спусках.

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Lane Change Collision Mitigation допомагає керувати кермом під час зміни смуги руху, щоб уникнути зіткнення з транспортним засобом, який наближається ззаду та на сусідній смузі, сповіщаючи водія звуковим сигналом.

Гальмівна система пом’якшення зіткнення допомагає зупинити автомобіль, якщо вона визначає, що зіткнення з автомобілем, виявленим попереду, неминуче. У цьому випадку він також пропонуватиме попереджувальний звук, і, якщо необхідно, автоматично буде застосовано гальмо.

Також на CR-V дебютує система допомоги при заторах. Це зменшує робоче навантаження водія в умовах заторів на низькій швидкості, допомагаючи утримувати автомобіль у своїй смузі, починаючи з 0 км/год. Коли затори зникають, автомобіль плавно перемикається на систему допомоги в утриманні смуги руху.

Щоб ще більше зменшити навантаження на водія, у CR-V вперше включено систему активної зміни смуги руху, яка допомагає керувати кермом під час зміни смуги руху та активується під час використання покажчика повороту. Коли водій утримує покажчик повороту одним дотиком, радарна система гарантує, що наступна смуга руху вільна, перш ніж автомобіль поїде.

Ще однією новою функцією для CR-V є Parking Pilot, який надає додаткову підтримку водієві, відстежуючи наявність місць для паркування та підсвічуючи на екранах інформаційно-розважальної системи відповідне положення для початку паркування. Водії можуть просто вибрати місце для паркування, а датчики камери та сонара виявляють навколишні умови, щоб автоматично керувати акселератором, гальмом, рульовим управлінням і перемиканням передач для паркування та виходу з автомобіля. Його можна активувати в три простих кроки за допомогою спеціального перемикача та дотику до екрана, а потім можна припаркувати автомобіль, перевіривши безпечність навколо, що значно зменшує турботи про паркування у великому позашляховику.

Салон та матеріали

У салоні абсолютно нового CR-V використано високоякісні текстуровані матеріали з тактильними перемикачами та елементами керування, які легко зрозуміти та керувати ними, створюючи відчуття розкоші в автомобілі, яке відповідає позашляховикам преміум-класу.

Спереду розташована чиста, лаконічна та низько розташована приладова панель із вентиляційним отвором на всю ширину, центрально розташованим 9,0-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи та великим 10,2-дюймовим цифровим циферблатом, розташованим за кермом.

Це перший CR-V, який використовує сидіння Honda Body Stabilizing Seat для передніх пасажирів, що включає підтримку всієї нижньої частини тіла пасажира, від таза до поперекового відділу хребта, для кращої стабілізації та підтримки. Це також покращує положення стегон, що полегшує посадку та вихід з автомобіля.

У задній частині CR-V досягає простору позашляховика D-сегменту з найкращим у своєму класі простором для задніх ніг – на 16 мм більше, ніж у попередній моделі – тоді як кут нахилу задніх сидінь збільшився на 10,5° порівняно з попереднім CR-V.

Новий CR-V підтримує активний спосіб життя. Це символізує один із найбільших багажних просторів у задній частині у класі: моделі e:HEV пропонують 587 літрів вантажного простору, а варіанти e:PHEV забезпечують додаткові 72 літри завдяки регульованій дворівневій підлозі багажника.

Задні сидіння висуваються вперед на 190 мм, що дозволяє легко завантажувати довші предмети без необхідності складати сидіння, а низька висота підлоги багажника та плоска широка цільна панель підлоги полегшують завантаження вантажу.

Цьому сприяють оновлені двері багажника, які були розроблені з новим, більш тихим модулем підйому, що скорочує час роботи. Також можливе керування без використання рук із автоматичним від’їздом і додатковим блокуванням автомобіля після закриття.