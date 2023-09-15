Honda показала електричний скутер розміром з рюкзак. Він важить 19 кілограм і здатен розігнатись до 40 км/год.

Компанія Honda представила новий компактний електроскутер Motocompacto розміром з портфель, чи рюкзак із незвичним зовнішнім виглядом. Новинка є наступником оригінального Motocompo, який продавався між 1981 і 1983 роками.

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Класичний скутер Motocompo мав двотактний одноциліндровий двигун із повітряним охолодженням об’ємом 49 куб. см, який розвивав максимальну швидкість у 43 км/год.

Новий електроскутер Motocompacto працює від електродвигуна з постійним магнітом, що розвиває потужність у 0,66 к.с. Для розуміння, Motocompacto має лише 0,21% вихідної потужності Honda Civic Type R, але новинка може розвивати швидкість у 40 км/год та проїжджати до 32 кілометрів на одному заряді батареї.

Ємність батареї становить лише 6,8 А*год. Скутер можна заряджати від звичайної домашньої розетки, і заряджання займає 3,5 години. Новинка від Honda важить лише 18,6 кг.

“Motocompacto – це унікальний продукт від Honda. Це веселий, інноваційний і несподіваний аспект нашої великої стратегії електрифікації”, – сказала Джейн Накагава, віце-президент відділу досліджень і розробок American Honda Motor Co.

Motocompacto був розроблений інженерами Honda в Огайо та Каліфорнії. При розробці скутера було подано 32 патенти. До комплектації електроскутера входить зручне сидіння, безпечні підніжки, цифровий спідометр і датчик заряду, а також програма для телефону, що визначає освітлення та режими їзди.

Motocompacto надійде в продаж у дилерських центрах Honda та Acura вже в листопаді. Зазначається, що придбати Motocompacto можна лише за 995 доларів.