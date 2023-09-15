Honda показала электрический скутер размером с рюкзак. Он весит 19 килограмм и способен разогнаться до 40 км/ч.

Компания Honda представила новый компактный электроскутер Motocompacto размером с портфель или рюкзак с необычным внешним видом. Новинка является преемником оригинального Motocompo, продававшегося между 1981 и 1983 годами.

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Классический скутер Motocompo имел двухтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 49 куб. см, развивавший максимальную скорость в 43 км/ч.

Новый электроскутер Motocompacto работает от электродвигателя с постоянным магнитом, развивающим мощность в 0,66 л.с. Для понимания Motocompacto имеет лишь 0,21% выходной мощности Honda Civic Type R, но новинка может развивать скорость в 40 км/ч и проезжать до 32 километров на одном заряде батареи.

Емкость батареи составляет всего 6,8 А*ч. Скутер можно заряжать от обычной домашней розетки, и заряжание занимает 3,5 часа. Новинка от Honda весит всего 18,6 кг.

“Motocompacto – это уникальный продукт от Honda. Это веселый, инновационный и неожиданный аспект нашей обширной стратегии электрификации», – сказала Джейн Накагава, вице-президент отдела исследований и разработок American Honda Motor Co.

Motocompacto был разработан инженерами Honda в Огайо и Калифорнии. При разработке скутера было подано 32 патента. В комплектацию электроскутера входит удобное сиденье, безопасные подножки, цифровой спидометр и датчик заряда, а также программа для телефона определяющая освещение и режимы езды.

Motocompacto поступит в продажу в дилерских центрах Honda и Acura уже в ноябре. Отмечается, что приобрести Motocompacto можно всего за 995 долларов.