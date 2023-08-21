Honda и Acura примут зарядный разъем Tesla North American Charging Standard (NACS) в Северной Америке.

Президент и генеральный директор американской Honda Motor Co. Нория Кайхара подтвердил в интервью Motor1.com за круглым столом, что компания присоединится к коалиции NACS: «Это очень важно. Мы также должны продвигать NACS. Это понятно".

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Когда первые полностью электрические модели Honda и Acura получат зарядные отверстия NACS, пока неизвестно (другие производители ориентируются на 2025 год), но японская компания отмечает, что это зависит от General Motors, поскольку первые две полностью электрические модели Honda и Acura основаны на платформе GM Ultium и будут производиться на заводах GM.

"Возможно, 2025 или 2026 год", - отмечает Кайхара. «Относительно ZDX... мы явно зависим от GM. Так как они перейдут на NACS, это будет и для ZDX».

GM также подписался на переход от CCS1 к NACS, начиная с 2025 года, так что существует большой шанс, что Honda/Acura будет готова к NACS в 2025 или 2026 годах. Однако первоначально BEV – как Honda Prologue и Honda Prologue и недавно представленная Acura ZDX – будет оснащена системой комбинированной зарядки (CCS1).

Honda также работает над собственной платформой для будущих полностью электрических моделей, которые будут следовать первым двум BEV на базе Ultium. Мы можем предположить, что если рассматривать Северную Америку, эти BEV будут поддерживать NACS с самого начала.

Между тем, Honda вместе с несколькими другими производителями – BMW Group, General Motors, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Stellantis – создаст новое совместное предприятие сети быстрой зарядки в Северной Америке, сосредоточившись на том, чтобы сделать ее безопасной, универсальной и доступной.

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Джей Джозеф, вице-президент по устойчивому развитию и развитию бизнеса американской Honda, сказал: «Программное обеспечение должно быть действительно надежным и действительно открытой инфраструктурой, чтобы оно взаимодействовало с программным обеспечением каждого OEM. Аппаратное обеспечение должно быть способно к наивысшему уровню заряда, чтобы быть безопасным, оно должно быть надежным и доступным».

Джей Джозеф также упомянул обслуживание сети Tesla Supercharging как нечто важное для новой сети. «Если вы посмотрите на то, что такого замечательного в сети Tesla Supercharger это техническое обслуживание. Они остаются на высоте, у них есть кто-то, кто следит за оборудованием, они контролируют его в электронном и дистанционном режиме и быстро все исправляют. Это, пожалуй, самое важное».