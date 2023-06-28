Электромобили Volvo будут пущены на зарядные станции Tesla. Volvo станет первым европейским автопроизводителем, перейдя на зарядный стандарт Tesla.

Электрокары Volvo получат адаптер для подключения к зарядным станциям Tesla Supercharger. В официальном заявлении шведского автопроизводителя сообщается, что он стал первой европейской компанией, заключившей соглашение о переходе на так называемый североамериканский зарядный стандарт NACS (North American Charging Standard), являющийся запатентованной разработкой Tesla.

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Уже в первой половине следующего года электрокары Volvo оснастят специальным адаптером, который позволит им заряжать на станциях Tesla Supercharger.

В настоящее время в линейке Volvo четыре электрические модели – C40 Recharge, C40 Recharge, EX90 и новый EX30. Со следующего года, когда эти электрокары получат адаптер стандарта NACS, их можно будет заряжать более чем на 12 тысяч станций Tesla Supercharger, расположенных в США, Канаде и Мексике. Зарядки отображаются в фирменной программе Volvo.

Позже, в 2025 году, Volvo начнет выпускать электромобили, которые будут оснащены разъемом Tesla. При этом их можно будет заряжать от CCS – с помощью другого переходника, который будет идти в комплекте.

Таким образом, Volvo пополнила список автопроизводителей, которые согласились перейти на стандарт NACS. В нем уже присутствуют Ford, General Motors, стартапы Rivian и Aptera. Возможность перехода на NACS рассматривает также концерн Stellantis, которому принадлежит Jeep, Dodge, Ram, Maserati и другие бренды.

Возможно, в будущем такие шаги крупнейших игроков автопрома приведут к уходу в прошлое других разъемов — европейского CCS и устаревшего японского CHAdeMO.