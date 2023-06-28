Електромобілі Volvo зможуть заряджатись на станціях Tesla. Volvo стане першим європейським автовиробником, який перейде на зарядний стандарт Tesla.

Електрокари Volvo отримають адаптер для підключення до зарядних станцій Tesla Supercharger. В офіційній заяві шведського автовиробника повідомляється, що він став першою європейською компанією, яка уклала угоду про перехід на так званий північноамериканський зарядний стандарт NACS (North American Charging Standard), що є запатентованою розробкою Tesla.

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Уже в першій половині наступного року електрокари Volvo оснастять спеціальним адаптером, який дозволить заряджати їх на станціях Tesla Supercharger.

В даний час у лінійці Volvo чотири електричні моделі - C40 Recharge, C40 Recharge, EX90 і новий EX30. З наступного року, коли ці електрокари отримають адаптер стандарту NACS, їх можна буде заряджати на більш ніж 12 тисяч станцій Tesla Supercharger, розташованих у США, Канаді та Мексиці. Зарядки відображатимуться у фірмовій програмі Volvo.

Пізніше, 2025 року, Volvo почне випускати електромобілі, які спочатку будуть оснащені роз'ємом Tesla. При цьому їх також можна буде заряджати від CCS – за допомогою іншого перехідника, який буде йти у комплекті.

Таким чином Volvo поповнила список автовиробників, які погодилися перейти на стандарт NACS. У ньому вже присутні Ford, General Motors, стартапи Rivian та Aptera. Можливість переходу на NACS розглядає також концерн Stellantis, якому належить Jeep, Dodge, Ram, Maserati та інші бренди.

Можливо, у майбутньому такі кроки найбільших гравців автопрому призведуть до відходу в минуле інших роз'ємів — європейського CCS та японського CHAdeMO, що застаріває.