Угода надасть власникам Rivian доступ до понад 12 000 зарядних пристроїв Tesla з 2024 року.

Власники Rivian R1T і R1S отримають доступ до мережі швидких зарядних пристроїв постійного струму Tesla Supercharger у Сполучених Штатах і Канаді з 2024 року за допомогою адаптера, оголосив американський стартап.

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Крім того, як повністю електричний пікап R1T, так і позашляховик R1S будуть оснащені роз’ємом Північноамериканського стандарту зарядки (NACS), починаючи з 2025 року, що усуває потребу в адаптері.

Угода Rivian з Tesla також включає транспортні засоби на базі майбутньої платформи R2, яка ляже в основу серії менших, більш доступних електромобілів, які мають вийти на ринок десь у 2025-2026 роках.

Виробник R1T і R1S каже, що він продовжить розширювати свою власну Adventure Network швидких зарядних пристроїв постійного струму по всій країні, хоча на даний момент незрозуміло, який тип розетки буде встановлено на цих пристроях у майбутньому. Крім того, офіційна преса не згадує, що станеться з мережею зарядних пристроїв рівня 2 Rivian Waypoints, які мають штекери J1772.

Журналісти звернулися до компанії EV, щоб отримати коментар щодо обох цих питань і отримали таку відповідь: «Ми поділимося подробицями про те, як NACS вплине на майбутні сайти Rivian Adventure Network і Waypoints».

«Ми раді працювати з Tesla і бачити, що така співпраця допомагає просувати світ до вуглецевої нейтральності», — сказав Р. Дж. Скарінг, засновник і генеральний директор Rivian. «Прийняття Північноамериканського стандарту зарядки дозволить нашим існуючим і майбутнім клієнтам використовувати розгалужену мережу Tesla Supercharger, поки ми продовжуємо розбудовувати нашу Rivian Adventure Network. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження пошуку нових способів прискорення впровадження електромобілів».

Це оголошення є останнім у серії новин, пов’язаних з NACS. Ford є першою компанією, яка уклала ідентичну угоду з Tesla, за нею слідують General Motors, Stellantis і численні постачальники зарядних пристроїв і виробники зарядних технологій, такі як ChargePoint, ABB, Tritium і Freewire.

«Приємно бачити, що галузь об’єднується для прийняття північноамериканського стандарту зарядки», – сказала Ребекка Тінуччі, старший директор із зарядної інфраструктури Tesla. «Таким чином ми разом гарантуємо, що всі водії електромобілів мають доступ до простого у використанні надійного обладнання для зарядки. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати власників Rivian на тисячах наших Supercharger по всій Північній Америці».