Електрокари концерну Stellantis пустять на зарядні станції Tesla. Stellantis може стати третім автовиробником, який прийме стандарт зарядного роз'єму Tesla.

Ще два роки тому Tesla пообіцяла відкрити фірмові зарядні станції Supercharger для електромобілів інших марок. У 2023 році американський автовиробник досягла відповідної домовленості з Ford і General Motors, а тепер з'явилася інформація, що наступний на черзі Stellantis.

Читайте також: GM запровадить стандарт зарядки Tesla

Для того, щоб власники електрокарів інших брендів могли користуватися зарядками Supercharger, машини повинні бути оснащені роз'ємом стандарту NACS, який використовує Tesla.

Є два варіанти, як зарядити електромобіль сторонньої компанії на зарядках мережі Tesla Supercharger: потрібен або адаптер, що купується за додаткову плату, або роз'єм стандарту NACS, яким машини оснащуються на заводі.

Tesla відкрила доступ до технології NACS не тільки для Ford, а й для інших американських автовиробників, і має намір зробити галузевим стандартом на території США. При цьому кожен другий електромобіль, який представлений на північноамериканському ринку, обладнаний зарядним іншого стандарту — SAE J1772.

Як повідомляє Reuters, концерн Stellantis, якому належить Jeep, Dodge, Ram, Maserati та інші бренди, теж розглядає перехід на NACS. Цей крок є цілком логічним на тлі того, що Stellantis має намір розширювати свою присутність у сегменті електромобілів на ринку США. Поки що невідомо, чи матимуть роз’єм Tesla європейські електромобілі концерну – Fiat, Opel, Peugeot, Citroen.

На сьогодні мережа зарядних станцій Tesla у США ширша, ніж у всіх інших операторів разом узятих. Очікується, що власники електричних автомобілів Ford та General Motors зможуть почати користуватися зарядками Supercharger вже у першій половині наступного року. Ймовірно, на той час із рішенням може визначитись і Stellantis.