Электрокары концерна Stellantis пустят на зарядные станции Tesla. Stellantis может стать третьим автопроизводителем, который примет стандартный зарядный разъем Tesla.

Еще два года тому назад Tesla пообещала открыть фирменные зарядные станции Supercharger для электромобилей других марок. В 2023 году американский автопроизводитель достиг соответствующей договоренности с Ford и General Motors, а теперь появилась информация, что следующий на очереди Stellantis.

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Для того чтобы владельцы электрокаров других брендов могли пользоваться зарядками Supercharger, машины должны быть оснащены разъемом стандарта NACS, который использует Tesla.

Есть два варианта, как зарядить электромобиль сторонней компании на зарядках сети Tesla Supercharger: нужен либо адаптер, приобретаемый за дополнительную плату, либо разъем стандарта NACS, которым машины оснащаются на заводе.

Tesla открыла доступ к технологии NACS не только для Ford, но и для других американских автопроизводителей и намерена сделать отраслевым стандартом на территории США. При этом каждый второй электромобиль, представленный на североамериканском рынке, оборудован зарядным другим стандартом – SAE J1772.

Как сообщает Reuters, концерн Stellantis, которому принадлежит Jeep, Dodge, Ram, Maserati и другие бренды, тоже рассматривает переход к NACS. Этот шаг вполне логичен на фоне того, что Stellantis намерена расширять свое присутствие в сегменте электромобилей на рынке США. Пока неизвестно, будут ли разъем Tesla европейские электромобили концерна – Fiat, Opel, Peugeot, Citroen.

На сегодняшний день сеть зарядных станций Tesla в США более широка, чем у всех остальных операторов вместе взятых. Ожидается, что владельцы электрических автомобилей Ford и General Motors смогут начать пользоваться зарядками Supercharger уже в первой половине следующего года. Вероятно, к тому времени с решением может определиться и Stellantis.