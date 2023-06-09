Генеральный директор GM Мэри Барра объявила об этой новости в Twitter вместе с основателем Tesla Илоном Маском.

Генеральный директор General Motors Мэри Барра подтвердила, что будущие электромобили компании будут поддерживать Североамериканский стандарт зарядки Tesla, предоставляя владельцам GM доступ к разветвленной сети Tesla Supercharger с 12 000 единиц, начиная с весны 2024 года.

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Первый доступ к стандарту зарядки Tesla поступит в виде адаптера, который будет предоставлен существующим владельцам электромобилей GM в начале следующего года.

"Наши существующие клиенты электромобилей смогут использовать 12 000 быстрых зарядных устройств Tesla в начале следующей весны с помощью адаптера", – сказала Барра.

"Мы планируем принять Североамериканский стандарт зарядки, мы очень упорно работаем над тем, чтобы наш первый автомобиль с ним появился в 2025 году", – сказала генеральный директор GM.

Кроме того, GM показала, что ее будущие электромобили будут фактически интегрировать доступ к Tesla Supercharger в свой автомобиль и мобильные приложения. GM также интегрирует сеть Tesla Supercharger Network в свои автомобили и мобильные приложения, помогая водителям быстро и легко находить, оплачивать и бронировать зарядку на доступных Tesla Superchargers.

Это важный шаг, поскольку он значительно упрощает процесс взимания платы, устраняя необходимость использовать сторонний доступ для осуществления процесса взимания и оплаты.

GM объявил об этой новости вместе с генеральным директором Tesla Илоном Маском на сессии Twitter Spaces в четверг днем, подобно тому, как Ford объявил о переходе на стандарт Tesla еще в конце мая.

С объявлением Ford, а теперь и сегодняшним заявлением GM, около 300 000 американских водителей электромобилей внезапно увидят огромные улучшения, по крайней мере относительно быстрой зарядки. Это число включает более 170 000 BEV, проданных General Motors (не все имеют возможность быстрой зарядки) и свыше 108 000 Ford BEV (новейшие, такие как Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit).

Поскольку как Ford, так и General Motors поддерживают стандарт зарядки Tesla, а также некоторые меньшие игроки, такие как Aptera, похоже, Tesla сейчас на пути к тому, чтобы стать величайшим игроком в североамериканской битве за стандарты зарядки электромобилей.