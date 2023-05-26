Начиная со следующего года, покупатели Ford EV получат возможность использовать более 12 000 зарядных устройств Tesla в США и Канаде.

Ford только что объявил, что его будущие электромобили получат зарядный разъем Tesla NACS, что означает, что электромобили Ford смогут использовать все зарядные устройства Tesla Supercharger в США и Канаде без адаптера.

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Объявление состоялось во время прямой трансляции в Twitter Spaces с участием генерального директора Ford Джима Фарли и генерального директора Tesla Илона Маска. По словам Фарли, кажется, что будущие электромобили Ford будут оснащены двумя зарядными портами. Фарли заявил, что владельцы электромобилей Ford все равно смогут использовать свои зарядные устройства Ford, поэтому мы понимаем, что этот комментарий означает, что транспортные средства будут иметь два порта для зарядки, или если нет, электромобили должны поставляться с адаптером, чтобы сделать это возможным.

Стандарт Tesla NACS используется в США и Канаде с момента запуска Tesla Model S. Разъем работает для домашней зарядки, а также для быстрой зарядки постоянным током в Tesla Superchargers или других станциях быстрой зарядки с помощью адаптера.

Некоторое время назад Tesla открыла сеть Supercharger для всех автопроизводителей с помощью Magic Dock. Это позволяет автомобилям CCS1 подключаться к выбранным зарядным устройствам Tesla Supercharger с помощью адаптера, подключаемого к зарядной станции.

По словам Форда, развертывание будет происходить так: «С начала следующего года клиенты Mustang Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit смогут получить доступ к Superchargers через адаптер».

"В 2025 году Ford предложит электромобили следующего поколения со встроенным разъемом Североамериканского стандарта зарядки (NACS), что устраняет потребность в адаптере для доступа к зарядным устройствам Tesla".

Этот шаг облегчает жизнь владельцам Ford Supercharge, а надежность сети Tesla Supercharger также плюс. Кроме того, Ford добавил это по сети Supercharger и разъему NACS от Tesla: «Сеть Tesla Supercharger обладает превосходной надежностью, а штекер NACS меньше и легче. В целом это обеспечивает отличный опыт для клиентов».

Tesla также прокомментировала этот шаг. Ребекка Тинуччи, старший директор зарядной инфраструктуры Tesla, заявила: «Мы рады выполнить нашу миссию по ускорению перехода мира к устойчивой энергетике, приветствуя владельцев Ford и других электромобилей, использующих NACS, на наших тысячах Superchargers по всей Северной Америке».

Tesla недавно открыла свой стандарт NACS, таким образом сделав его доступным для принятия и использования автопроизводителем. Aptera Motors подтвердила, что будет использовать NACS. Однако ни один другой крупный автопроизводитель не обязался использовать NACS вплоть до объявления от Ford.