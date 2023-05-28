Починаючи з наступного року, покупці Ford EV отримають змогу використовувати понад 12 000 зарядних пристроїв Tesla у США та Канаді.

Ford щойно оголосив, що його майбутні електромобілі отримають зарядний роз’єм Tesla NACS, а це означає, що електромобілі Ford зможуть використовувати всі зарядні пристрої Tesla Supercharger у США та Канаді без адаптера.

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Оголошення відбулося під час прямої трансляції в Twitter Spaces за участю генерального директора Ford Джима Фарлі та генерального директора Tesla Ілона Маска. За словами Фарлі, здається, що майбутні електромобілі Ford будуть оснащені двома зарядними портами. Фарлі заявив, що власники електромобілів Ford все одно зможуть використовувати свої зарядні пристрої Ford, тому ми розуміємо, що цей коментар означає, що транспортні засоби матимуть два порти для заряджання, або, якщо ні, електромобілі повинні постачатися з адаптером, щоб зробити це можливим.

Стандарт Tesla NACS використовується в США та Канаді з моменту запуску Tesla Model S. Роз’єм працює для домашньої зарядки, а також для швидкої зарядки постійним струмом у Tesla Superchargers або на інших станціях швидкої зарядки за допомогою адаптера.

Деякий час тому Tesla відкрила мережу Supercharger для всіх автовиробників за допомогою так званого Magic Dock. Це дозволяє автомобілям CCS1 підключатися до вибраних зарядних пристроїв Tesla Supercharger за допомогою адаптера, який приєднується до зарядної станції.

За словами Форда, розгортання відбуватиметься так:м«З початку наступного року клієнти Mustang Mach-E, F-150 Lightning і E-Transit зможуть отримати доступ до Superchargers через адаптер».

«У 2025 році Ford запропонує електромобілі наступного покоління з вбудованим роз’ємом Північноамериканського стандарту зарядки (NACS), що усуває потребу в адаптері для доступу до зарядних пристроїв Tesla».

Цей крок полегшує життя власникам Ford Supercharge, а надійність мережі Tesla Supercharger також є плюсом. Крім того, Ford додав це щодо мережі Supercharger і роз’єму NACS від Tesla: «Мережа Tesla Supercharger має чудову надійність, а штекер NACS менший і легший. Загалом це забезпечує чудовий досвід для клієнтів».

Tesla також прокоментувала цей крок. Ребекка Тінуччі, старший директор зарядної інфраструктури Tesla, заявила: «Ми раді виконати нашу місію щодо прискорення переходу світу до сталої енергетики, вітаючи власників Ford та інших електромобілів, які використовують NACS, на наших тисячах Superchargers по всій Північній Америці».

Tesla нещодавно відкрила свій стандарт NACS, таким чином зробивши його доступним для прийняття та використання будь-яким автовиробником. Aptera Motors підтвердила, що використовуватиме NACS. Однак жоден інший великий автовиробник не зобов’язався використовувати NACS аж до цього оголошення від Ford.