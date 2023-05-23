Така середня вартість лотів, які продаються на страхових аукціонах IAAI та Copart.

Електричний кросовер Tesla Model Y наразі один з найпопулярніших нових автомобілів в багатьох країнах світу. Привабливості йому додає ще й недавнє зниження ціни на основних ринках Америки, Європи та Китаю. Так, у Європі двомоторна Model Y зараз коштує від 58 тисяч євро.

Слідом за новими, знижуються ціни на вживані Model Y. Зокрема, на американських страхових аукціонах IAAI та Copart вартість цих електромобілів зменшуються протягом цілого року, повідомляє сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat. Якщо ще в липні 2022 року середня ціна виграного Tesla Model Y становила $29 000, то зараз опустилась до $20 000. Лише за останній місяць середня ціна впала на 73 долари.

Джерело: сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat

До речі ціна Model Y виявилась нижчою за середню вартість нового авто у США

Звичайно, ціна кожного окремого лоту залежить від року випуску, модифікації та характеру пошкоджень. Однак саме на таку суму можна орієнтуватись, якщо є бажання привезти “Теслу” зі США. Враховуючи, що розмитнення електромобілів в Україні коштує копійки, найбільш затратною частиною бюджету при ввезенні авто в Україну стануть логістичні витрати та ремонт.