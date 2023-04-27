Міф про те, що електромобілі дуже дорогі, повільно, але впевнено йде в минуле.

За даними Bloomberg, завдяки останньому раунду коригування цін, внесеного Tesla до лінійки електромобілів, кросовер Model Y початкового рівня став доступнішим, ніж середньостатистичний новий автомобіль або вантажівка в Сполучених Штатах.

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Більше того, рекомендована роздрібна ціна найдешевшої Tesla Model Y тепер становить 46 990 доларів (без плати за пункт призначення), що на 759 доларів менше, ніж середня ціна нового автомобіля чи вантажівки, що продається в США.

Це важлива подія, яка допомагає змінити менталітет деяких людей, які вважають, що ціни на електромобілі надзвичайно завищені, хоча на ринку все ще є багато моделей, які коштують значно більше 50 000 доларів, навіть у портфоліо Tesla.

Окрім Model Y, Tesla Model 3 протягом тривалого часу мала рекомендовану роздрібну ціну нижче середньої ціни на новий автомобіль у Сполучених Штатах, причому останні скорочення призвели до того, що початкова ціна найдоступнішої моделі Tesla становить 39 990 доларів, що на 7 759 доларів менше, ніж середня ціна за легковий або вантажний автомобіль у США.

Зважаючи на це, Tesla не робить найдешевші електромобілі, оскільки Chevrolet Bolt EV починається від 26 500 доларів, а інші моделі, такі як Nissan Leaf і Hyundai Kona Electric, коштують менше 40 000 доларів. Однак небагато з вищезгаданих електромобілів мають такий же вплив у світі ентузіастів електромобілів, як пропозиції Tesla.

Нагадаєм, що минулого року Model Y була найбільш продаваним електромобілем у Сполучених Штатах . Більше того, серія знижень цін, застосована Tesla в Північній Америці та на інших ринках по всьому світу, змусила деяких її конкурентів засумніватися, чи вигідна комусь повномасштабна війна цін на електромобілі.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі сказав, що цінові битви «вибухають всюди», а французький автовиробник Renault минулого тижня заявив, що зниження цін Tesla є викликом і що у відповідь на це він переглядає свою цінову стратегію.