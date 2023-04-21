За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, у першому кварталі 2023 року найпопулярнішим автомобілем на ринку нових легковиків у Європі став автомобіль Tesla Model Y.

З початку року свій вибір на цьому електромобілі зупинили 71683 покупців, що на 173% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Збільшення виробництва на заводі Tesla в Берліні буде ключовим фактором, який допоможе автомобілям компанії Ілона Маска впевнено утримувати титул бестселера у Європі.

Другу позицію в рейтингу протягом всього першого кварталу зберіг за собою Dacia Sandero. Впродовж трьох місяців поточного року ця модель знайшла 60202 власників у Європі, що на 27% більше ніж торік. Третій результат продемонстрував Volkswagen T-Roc - 54960 продаж (+50% до І кв. 2022р.). Четверте місце посів Peugeot 208 - 53336 од. (+3%). Замикає європейську п’ятірку лідерів Opel/Vauxhall Corsa - 53307 од. (+38%).

Водночас у ТОП-5 І кв. 2023 року українського ринку нових легковиків увійшли: Renault Duster, Volkswagen ID.4, Suzuki Vitara, Hyundai Tucson та Mazda CХ5.