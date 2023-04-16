Проєкт має кодову назву "Highland".

Фотографія ніби-то оновленої Tesla Model 3, яка відкрита лише частково, шириться в соціальних мережах. Немає точних данних, але це може бути зразок Model 3 Highland, серійна версія якої може вийти в другій половині 2023 року.

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Вже кілька років Tesla інтегрує новою технологію лиття великих деталей в Model Y. Завдяки їй замість десятків дрібних деталей, які треба зварювати, на заводі виливають кілька великих деталей.

Ця технологія дозволила Tesla значно підвищити ефективність виробництва Model Y у порівнянні з Model 3. Генеральний директор Ілон Маск сказав, що Tesla невдовзі запровадить цю ж технологію і на Model 3, але він не міг точно сказати, коли.

Проблема була в тому, що таке оновлення Model 3 тимчасово сповільнило б виробництво, а Tesla не могла собі цього дозволити, коли нарощувала виробництво Model Y. Однак виробництво Model Y зараз вже більше ніж Model 3. Тож Tesla може самее зараз оновити Model 3.

У грудні прототип Model 3 із важким камуфляжем був помічений під час випробувань у Каліфорнії, потім ще один. Але через камуфляж на передній і задній частинах цих прототипів було важко визначити будь-які конкретні зміни в Model 3. Тепер поширюється нове фото, на якому деякі стверджують, що оновлення Tesla Model 3 чітко показує нову передню частину автомобіля.

Зображення опубліковано в субредіті Tesla без будь-якої інформації про походження. На даний момент немає підтвердження, що це дійсно прототип Tesla 3 (це може бути автомобіль з обвісом, який намагаються видати за нього. Але в будь-якому випадку передня частина дійсно цікава.