Проект имеет кодовое название "Highland".

Фотография обновленной Tesla Model 3, которая открыта лишь частично, распространяется в социальных сетях. Нет точных данных, но это может быть пример Model 3 Highland, серийная версия которой может выйти во второй половине 2023 года.

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Уже несколько лет Tesla интегрирует новую технологию литья больших деталей в Model Y. Благодаря ей вместо десятков мелких сварочных деталей на заводе выливают несколько больших деталей.

Эта технология позволила Tesla значительно повысить эффективность производства Model Y по сравнению с Model 3. Генеральный директор Илон Маск сказал, что Tesla вскоре введет эту же технологию и на Model 3, но он не мог точно сказать, когда.

Проблема была в том, что такое обновление Model 3 временно замедлило бы производство, а Tesla не могла себе этого позволить, когда наращивала производство Model Y. Однако производство Model Y сейчас уже больше чем Model 3. Так что Tesla может именно сейчас обновить Model 3.

В декабре прототип Model 3 с тяжелым камуфляжем был замечен во время испытаний в Калифорнии, затем еще один. Но из-за камуфляжа на передней и задней частях этих прототипов было трудно определить какие-либо конкретные изменения в Model 3. Теперь распространяется новое фото, на котором некоторые утверждают, что обновление Tesla Model 3 отчетливо показывает новую переднюю часть автомобиля.

Изображение опубликовано в субредите Tesla без какой-либо информации о происхождении. Сейчас нет подтверждения, что это действительно прототип Tesla 3 (это может быть автомобиль с обвесом, который пытаются выдать за него. Но в любом случае передняя часть действительно интересна).