Эта тенденция докатилась из США и Китая.

Компания Tesla снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре.

В частности, компания Илона Маска снизила цены на крупнейших европейских рынках, включая Германию и Францию. Такое решение объясняется расширением и усовершенствованием производственных мощностей.

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В частности, Германии Tesla снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y на 4,5% – 9,8%. В Сингапуре понижение цен на эти же модели состоялось на величину от 4,3% до 5%.

Также снижение цен произошло в Израиле: прайс базовой Model 3 с задним приводом снизился на 25% после первого раунда глобального снижения цен в январе.

В начале 2023 года Tesla объявила о скидках до 7500 долларов в США и до 5000 канадских долларов в Канаде.