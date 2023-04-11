Электрический кроссовер стоимостью менее 50 000 долларов имеет меньший запас хода, чем другие версии и, вероятно, использует аккумуляторные батареи Tesla 4680.

Tesla недавно добавила новый кроссовер Model Y в список опций на своем веб-сайте в США. В дополнение к Model Y Long Range и Model Y Performance, теперь существует версия под простым названием «Model Y». Подобно модели Model 3, где существует версия начального уровня с упрощенным названием.

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Однако, в отличие от Model 3, самая дешевая Model Y по-прежнему оснащена двухмоторной полноприводной силовой установкой. Новая Model Y, в сущности, является версией «стандартного диапазона» Tesla. Согласно данным автопроизводителя, согласно EPA, он имеет запас хода в 279 миль (450 км) по сравнению с 330 милями (530 км) модели Long Range и 303 милями (490 км) версии Performance.

Модель Y теперь доступна по самой дешевой начальной цене на сегодняшний день, всего за 49 990 долларов США с белой краской и черным салоном из синтетической кожи. Эта цена держит его в пределах ограничения недавно обновленного федерального налогового кредита США для электромобилей, хотя нам придется подождать, чтобы узнать, разрешат ли элементы батареи электромобиля и аккумуляторная батарея получить полный налоговый кредит в размере 7500 долларов США.

Tesla предлагала версию Model Y, очень похожую на эту в прошлом. Возможно, именно она будет производиться в Giga Texas и оснащаться 4680 элементами батареи. Конкретная версия была доступна определенное время, хотя считалась вне меню. Теперь, кажется, это первый раз, когда он показан как доступный для всех покупателей в США на официальном веб-сайте Tesla.

Когда Tesla впервые анонсировала Model Y «Standard Range», она была доступна только сотрудникам. Позже его смогли заказать люди, проживавшие вблизи фабрики в Остине, штат Техас. Нам придется подождать, чтобы узнать, раскроет ли Tesla больше данных об аккумуляторных элементах и блоке аккумуляторов новой Model Y.

Что касается спецификаций, Tesla утверждает, что Model Y может разгоняться от нуля до 60 миль в час за 5,0 секунд, а максимальная скорость составляет 135 миль в час. Клиенты, которые разместят заказы на самую дешевую модель Y на сайте Tesla сегодня, смогут получить доставку уже в этом месяце. Tesla предусматривает доставку в апреле или мае 2023 года.