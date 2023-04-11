Електричний кросовер вартістю менше 50 000 доларів має менший запас ходу, ніж інші версії, і, ймовірно, використовує акумуляторні батареї Tesla 4680.

Tesla нещодавно додала новий кросовер Model Y до списку опцій на своєму веб-сайті в США. На додаток до Model Y Long Range і Model Y Performance, тепер існує версія під простою назвою «Model Y».Подібно до моделі Model 3, де існує версія початкового рівня зі спрощеною назвою.

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Однак, на відміну від Model 3, найдешевша Model Y все ще оснащена двомоторною повнопривідною силовою установкою. Нова Model Y, по суті, є версією «стандартного діапазону» Tesla. Згідно з даними автовиробника, згідно з EPA, він має запас ходу в 279 миль (450 км), у порівнянні з 330 милями (530 км) моделі Long Range і 303 милями (490 км) версії Performance.

Модель Y тепер доступна за найдешевшою початковою ціною на сьогоднішній день, всього за 49 990 доларів США з білою фарбою та чорним салоном із синтетичної шкіри. Ця ціна тримає його в межах обмеження нещодавно оновленого федерального податкового кредиту США для електромобілів, хоча нам доведеться почекати, щоб дізнатися, чи дозволять елементи батареї електромобіля та акумуляторна батарея отримати повний податковий кредит у розмірі 7500 доларів США.

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Tesla пропонувала версію Model Y, дуже схожу на цю в минулому. Можливо саме вона буде вироблятись у Giga Texas та оснащуватись 4680 елементами батареї. Конкретна версія була доступна певний час, хоча вважалася «поза меню». Тепер, здається, це перший раз, коли він показаний як доступний для всіх покупців у США на офіційному веб-сайті Tesla.

Коли Tesla вперше анонсувала Model Y «Standard Range», вона була доступна лише для співробітників. Пізніше його змогли замовити люди, які проживали поблизу фабрики в Остіні, штат Техас. Нам доведеться почекати, щоб дізнатися, чи розкриє Tesla більше даних про акумуляторні елементи та блок акумуляторів нової Model Y.

Що стосується специфікацій, Tesla стверджує, що Model Y може розганятися від нуля до 60 миль на годину за 5,0 секунди, а максимальна швидкість становить 135 миль на годину. Клієнти, які розмістять замовлення на найдешевшу модель Y на веб-сайті Tesla сьогодні, зможуть отримати доставку вже цього місяця. Tesla передбачає доставку в квітні або травні 2023 року.