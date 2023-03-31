Перехід до електромобілів приніс BYD більш ніж 400% зростання прибутку за минулий рік.

Прибуток китайського автовиробника BYD збільшився більш ніж у 5 разів минулого року після того, як йому вдалося продати рекордну кількість електромобілів і вступити в конкурентну боротьбу з Tesla за частку на ринку, пише Bloomberg.

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Чистий прибуток BYD виріс на 446% до 16,6 млрд юанів ($2,4 млрд).

У 2022 році BYD продала 1,86 млн електричних та гібридних авто, що більше, ніж за попередні чотири роки разом узяті. Для порівняння: Tesla поставила 1,31 млн. електромобілів. Також BYD припинила виробництво автомобілів, що повністю працюють на викопному паливі.

Засновник BYD зазначив, що компанія спромоглася показати хороші результати, незважаючи на величезні проблеми, такі як брак чіпів, уповільнення продажів та зниження попиту.

Компанію підтримує Уоррен Баффет для просування за кордон, у тому числі в Норвегію, Данію, Велику Британію, Таїланд та Австралію.